Akıllı makinelere, teknolojiye ve insana yatırım yapanlar kazanıyor

Teknolojiye yatırım yapan şirketleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Özellikle Gebze bu konuda Türkiye’de üretim merkezi olarak önemli bir yere sahip. Makina imalatı ve fabrikalar kuran makine üretimi Türkiye’nin çıkış yolu. Üretim yapan makinelerden, üretim yapan robotların imal edildiği Keramik Makina’yı ziyaret ettik. Keramik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükçıngıl ile makinelerin nasıl akıllı hale geldiğini konuştuk.

1985 yılında kurulan Keramik Makina, Türkiye’de üretilmeyen özel makineleri üreterek sektöre giriyor. 1980’lerde yeni büyümeye ve gelişmeye başlayan seramik ve tuğla sektörüne yönelik makine üreten Keramik Makina, birçok ilke de imza atıyor. 1987yılında Türkiye’nin ilk jet-pulse tip toz tutma sistemini üreten Keramik Makina, 1988’de Türkiye’nin ilk yarı otomatik Şirink Makinesi’ni, 1994 yılında da Türkiye’nin ilk düz tavan tuğla üretim tünel fırınını ülkeye kazandırıyor.

Yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde gören Keramik Makina’nın ikinci jenerasyon temsilcisi Cem Büyükçıngıl, 1996’da ABD dönüşü Almanya’da 1,5 yıl konusun da uzman bir makine imalat firmasında hem staj hem de profesyonel olarak çalıştı. 1998’de Türkiye’ye dönerek Keramik Makina’da çalışmaya başlıyor.

Ambalajlama ve paketleme sektöründe global bir marka yolunda büyük bir hızla ilerliyor

Cem Büyükçıngıl’ın yönetime katılması ile birlikte Keramik Makina’nın tasarlamayıp ürettiği makinelerin çeşitliliği artmaya başlıyor ve daha teknolojik ve birçok sektöre hitap edecek bir strateji ile hızla gelişmeye başlıyor. Her ne kadar seramik ve tuğla sektörüne yönelik makineler yapılmaya devam edilse de ana ürün grubu olarak hedefe paketleme ve ambalajlama makineleri konuluyor. Bu konuda uzmanlaşmak için bir taraftan şirkette yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Uzman mühendislik ve tasarım kadrosu ile Türkiye’nin ilklerini tasarlayıp imal ediliyor. 2000 yılında Türkiye’nin ilk tam otomatik naylon giydirmeli şirinkleme makinası ‘Shrinkmaster’ ve iki yıl sonra dünyanın en büyük Alman firması ile birlikte Türkiye’nin ilk tam otomatik çemberleme / şerit atma makinasını ‘StrapMaster’ Türkiye’ye kazandırıyor.

2001 yılında “Yeniden Doğuş” projesini hayata geçiren Cen Büyükçıngıl “Tüm şirketin odağı ve ana sektörü paketleme ve ambalajlama olarak belirlenin profesyonel yönetim danışmanlığı almaya başlanarak tüm iş süreçleri, şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve stratjileri yeniden belirlendi. Firmanın iş süreçlerine uygun ERP yazılım projesi başlatıldı. Paketleme ve ambalajlama sektöründe uzmanlaşma stratejisi kapsamında 2008 yılında dünyanın en büyük robot üreticisi Japon Fanuc Robotics ile yetkili entegratörlük anlaşması yapılarak Türkiye’deki ilk yüksek kapasiteli torba istifleme sistemi ve Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli mekanik paletleme makinası ‘Pallettizer Master’ı ürettik” diyor.

Hizmet verilen sektörlerin arttığını görüyoruz. Hat sonu paketleme ve paletleme diye adlandırılan; sektörden bağımsız her tip ürünün gruplanması, kutulanması, etiketlenmesi, palet üzerine istiflenmesi, yük ve sevkiyat güvenliği için otomatik çemberlenmesi, şirinklenmesi, strechhoodlanması ve otomatik depolanmasını içeren tüm proseslerin makinalarını anahtar teslimi çözüm olarak tasarlayıp üretiliyor. Keramik, sunta ve MDF sektörüne anahtar teslimi çemberleme ve streçleme hatları, taşyünü sektörüne 1300 mm X 3.600 mm ebatlarında 3.000 mm yüksekliğe kadar levhaların tam otomatik istiflenmesi, paletsiz çemberlenmesi ve stretchhoodlanma hatları, gıda, madeni yağ, temzilik ürünleri ve kimya sektörüne teneke, şişe ve kutu istifleme, etiketleme ve stretch/stretchood hatları ile çimento ve alçı sektörüne paletsiz paletleme ve paketleme hatları üretiyor.

Cem Büyükçıngıl “Üretiminin yüzde 56’sını ihraç ediyoruz. Başta Almanya olmak üzere İtalya, Hollanda, İspanya ve Fransa’ya gerçekleştiriyoruz. Başta Avrupa’da olmak üzere dünya pazarında markanın değerini ve pazar payını hızla artırmayı hedefliyoruz. Avrupa’da elde ettiğimiz başarı ihraç edilen yüksek teknolojili paletleme ve paketleme hatlarındaki, süreli Ar-Ge faliyetleri, Endüstri 4.0 tabanlı yazılım, yüksek performans, maksimum verimlilik, yüksek kpi’lar sayesinde elde edildi” diyor.

2019 yılında Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanıldı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki teknoparkta gömülü yazılım, algoritmik yazılımları, motion control, sanallaştırma çalışmalarına devam ediliyor. Büyükçıngıl “Türkiye’de Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketten biriyiz. Ar-Ge kapsamında geliştirdiğimiz yeni nesil XL stretch makinamız hem yurt için de hem de yurt dışında ciddi anlamda talep görmektedir ve bu makinayı üreten dünyadaki dördüncü firma olmanın gururunu taşıyoruz. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 52’si konusunda uzman mühendis kadrosu ile tasarım, üretim, elektrik, otomasyon, satış, montaj, planlama, kalite, IT, insan kaynakları, devreye alma ve servis süreçlerinin tamamını kendi personeli ile “In house” olarak 35 yıldır başarı ile gerçekleştiriyoruz” diye ekliyor. COVID-19 pandemi süresince üretimini durdurmadan, beyaz yaka departmanlarını uzaktan çalıştırarak sürdürülebilir bir şekilde geçiriyor.

30 ülkeye makina ve teknoloji ihraç ediliyor

Keramik Makina'nın bu başarısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da dikkatini çekmiş. Üretimin dijitalleşmesine önem veren bakana, yüzde 100 Türk mühendis ve tasarımcılarının yazılımlarıyla gerçekleşen akıllı makinalar gösterilmiş. Dünyada ilk yapay zeka tabanlı kamyon yükleme sisteminin üretilmesi de övgüyü hak ediyor. Keramik Makina'da hem makinaya, hem teknolojiye hem de insana yatırım yapılıyor. Cem Büyükçıngıl "2021 yılında gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından paletleme makina ve sistemlerine olan talebin artacağı kanaatindeyim. Pandemi esnasında firmalar sürdürülebilirlik için üretim tesislerinin el ile yapılan operasyonların en aza indirmesi gerek. Bu durum çalışan sağlığı ve ürün hijyeni açısından büyük önem taşıyor. Özellikle hafta sonu paletleme ve paketleme sistemi otomasyonel ve verimli bir şekilde çalışmıyorsa veya mevcut değilse üretim kapasiteniz ne kadar büyük olursa olsun üreteceğinizin ürünün miktarını hattınızın sonunda bulunan paketleme ve paletleme mavnalarınızın hızı ve kapasitesi belirleyici olacaktır" diyerek sözlerini tamamlıyor.