Akıllı şehirler ve Çekya-Türkiye iş birliği

Pavel DANEK

Çekya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı

Yeşil alanlar ihmal edilmekte; yolun bir tarafından diğer tarafına geçmek ve vahşi trafikle karşı karşıya kalmaktan korkmak bir kural haline geldi. Şehirlerin aşırı ısınması, en iyi senaryoda sadece izlenmekte, somut hiçbir adım atılmamakta. Teknolojinin insanların yaşamları üzerindeki rahatsız edici etkisi ne yazık ki hiç de tartışılan bir konu değil.

Yukarıda bahsedilen risklerin azaltılması ve ilgili sorunların çözümü, 2021 yılında Çek belediyeleri ile Türk paydaşlar arasında yapılan çok sayıda toplantıda tartışılan konulardan bir tanesiydi. Zidlochovice şehrinde sürdürülebilir bölge projesi, şehrin belediye başkanı Jan Vitula tarafından bu sorunların çözüm yolu olarak anlatıldı. Vitula, bu projenin amacının teknolojinin rahatsız edici herhangi bir etkisi olmadan mümkün olduğunca doğa ile iç içe yaşamak, sosyologların değerlendirmelerini dikkate alarak, çevresini önemseyenler için semtin huzurlu gibi bir yer olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kentlerde artan sıcaklıklarla mücadele etmenin yollarından biri olarak yeşil çatıların kurulması, geçen yılın Kasım ayı başlarında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Güney Moravya Bölgesi temsilcileri arasında görüşülen bir konuydu. Bu görüşmeler daha sonra Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri olan Brno'da, Türk belediye başkanlarından oluşan bir grubun, Güney Moravya İnovasyon Merkezi'ni ziyaretinde akıllı çiçeklerin şehirlerimizde daha temiz bir hava için oynayabileceği rol hakkında “Akıllı Şehir Unsurları” ihracat ittifakının lideri Moram CZ'nin sunumlarını dinlediğinde de devam etti. Genel olarak yeşil alanların sağlıklı olmasının rolü, uydulardan gelen verilere dayalı olarak yeşil alanlar için etkin izleme çözümleri sunan World From Space şirketi tarafından da vurgulandı. Ayrıca, yapay yüzeylerin aşırı ısınması nedeniyle şehirde yaşam kalitesi sınırlı olduğundan, şirket 1987'den bugüne kadar yerleşim alanları ve kentsel ısı adası gelişiminin analizlerini sunmaktadır. Ayrıca, World From Space şirketi, şehrin mevcut iklim değişikliğine karşı kırılganlığını değerlendirmekte ve gelecekte alınabilecek uyum tedbirlerini önermektedir.

Elbette, şehri yaşamak için daha iyi bir yer yapan sadece akıllı çiçekler değildir. KOGAA mimarlık stüdyosu, kültürün de önemli olduğunu, Kasım ayındaki toplantımızda geliştirdiği “Air Square” adlı halka açık mobil bir alan olan benzersiz ürünü aracılığıyla öne sürmektedir. “Air Square”, aşırı ısınmaya maruz kalmış, yeşillik olmayan alanlarda sıcaktan etkilenenlere gölge alanlar sunmaktadır.

Ulaşımı etkin bir şekilde yönetmek ve ihtiyaca özel çözümler sunmak için kapsamlı bir şekilde veri toplamak ve bunların analizi gerekmektedir. Sebepsiz yere saatlerce trafik ışıklarında beklemek bazılarımızı çok öfkelendirebilir ve yeni yapılmış geniş yollar da hayal kırıklığımızı azaltmak için yeterli gelmeyebilir. Data From Sky, bu sorunlara çözüm sunan firmalardan birisidir. Atık yönetimi, kamu aydınlatması ve diğer hizmetler dahil belediye varlıklarını yönetmek için T-Mapy'den veya akıllı çöp kutularına odaklanan HESTEGO ile şehirlerimize akıllı aydınlatma çözümleri sunan DATmoLUX gibi özel çözüm sağlayıcılarından da yardım alınabilir.

Afet riskinin azaltılması ve filo yönetimi çözümleri de dahil olmak üzere diğer yazılım teknolojileri de GINA Software'in uzmanlık alanıdır. Bu şirketin çözümleri BM’nin bazı unsurlarının da dahil olduğu dünya çapındaki birçok kurtarma ekibinin doğal bir parçasıdır. Görüşmelerde enerji ile ilgili konuları da atlamak olmazdı ve Mycroft mind'ın veri analitiği ve çözümleri de bu kapsam dahilinde oldukça ilgi gördü. Diğer taraftan finansman, kentlerin altyapı gelişimi için her zaman çok önemli olduğundan Türkiye'deki EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) finansmanı konusunda en başarılı yabancı danışmanlık şirketi olan Aspiro'nun hizmetleri de ele alındı. Aspiro, büyük ölçekli altyapı proje hazırlama ve yönetimi, finansal ve operasyonel iyileştirmeler ile altyapı sorunlarının üstesinden gelmek için kurumsal kapasite geliştirme dahil olmak üzere çok çeşitli profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Tüm bu görüşmeler, Mersin, Adana veya Kocaeli'deki Ticaret ve Sanayi Odaları'ndaki bağlantıları aracılığıyla Türkiye'deki varlığını daha da geliştirmeye hazır olan Brno Bölge Ticaret Odası'nın nazik yardımlarıyla olanaklı hale gelmiştir.

Çek belediye ve şirketleri, tüm bu görüşmeler ve temaslar için çok müteşekkir olmuşlar, sadece belirli şehirlerle değil aynı zamanda tüm faaliyetlerimizde vazgeçilmez bir rol oynayan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile de daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirmişlerdir.

Ayrıca Akıllı Şehir Zirvesi & Expo'nun 2022'nin ilk yarısında Ankara'da gerçekleşeceğini ve TBB organizatörleriyle daha önce görüşüldüğü üzere, Çek Cumhuriyeti'nin “Gelecek için Şehir Konsepti” temalı ulusal standı ile burada yer alma şansına sahip olacağını umuyoruz. Ankara'daki Çek Büyükelçiliği, gerekli tüm temaslara yardımcı olmak ve kolaylaştırmak için çalışmaktadır. (commerce_ankara@mzv.cz).