Akıllı Sürüş

Otomobilin ilk patentini alan Mercedes, artık elektromobil kavramına geçiyor. Daimler ve Mercedes-Benz’in Dijital Araç ve Mobilite Ar-Ge’sindan sorumlu Başkan Yardımcısı, uçak mühendisi Georges Massing ile de Münih Mobilite fuarında buluşmuş, Drive Pilot ve Otonom Sürüş başlıklarında otomotivin geleceğini konuşmuştuk…

“Otomotiv, klasik üretim metodlarını artık yazılım geliştirmek üzerine de değiştiriyor… Fakat, bu bir günde bir anda başlamadı… Bu çok eskiden beri gelişen eden bir süreç. Her gün bir şeyler öğreniyoruz ve kendimizi geliştiriliyoruz.”

Stratejilerinde yeni fikirleri hem içerde geliştirmek, hem de dışardan yeni fikirlerle işbirliği yapmak olduğunu söyleyen Massing, “domain to domain” deneyimimiz artıyor, diyor. “Hardware olarak herseyi yapabiliyoruz. Software için ise verileri tanımlayarak tedarikçilerimizden ihtiyacımız olanı istiyor ve geliştirmelerini bekliyoruz. Fakat orada bile biz Mercedes olarak çok önemli noktaları kendimiz çözüme ulaştırıyoruz. Örneğin; şu anda sunduğumuz 3. seviyedeki “Intelligent Drive” teknolojimizi ele alırsak, Bosch ve Valeo gibi bazı partnerlerle çalışsak da otobanda otonom sürüş için asıl çekirdek yazılımı kendimiz hazırlıyoruz.”

Bunun ilk adım olduğunu ve İkinci adımda ise yazılımı oluşturmak değil, yazılımı entegre etmek, yani gelecek nesilde hardware’in daha akıllı olabilmesi için uğraştıklarını anlatıyor.

“Tüm bu sistemler yazılım odaklı ve artık öğrenebilen sistemlere dönüşebilmeli… Farklı bir algoritma bulduğumuzda bunu tedarikçilerden isteyip sonra onu denenerken olmadı, bu istediğimiz dememek için, yani zaman kaybetmemek için bir çok geliştirmeyi içerde yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu karmaşık ortamı tek başımıza aşmamız da mümkün değil. O sebeple çok kaynaklı çalışmamız gerek.”

Yeni nesillerin, yetişkinlerden çok daha fazla akıllı cihazlara hakim olduklarını ve yeni teknolojileri çok daha doğru ve hızlı kullanabildiklerini hatırlatan Massing, sözlerine “Mercedes otomotiv tarihinden bu yana var olmuş bir şirket, şu ana kadar yapılanları yönetmekten öte gençlerin yaratıcılığına güvenerek şimdi başka bir seviyedeki geleceğe doğru ilerliyor. Gottlieb Daimler de, markanın ilk kurulduğunda genç mühendislere fırsat vererek büyümüştü. Bu bizim DNA’mız olduğu için bunca zamandır, zirvedeyiz.” diyerek devam ediyor.

“Bir otomotiv şirketinin işi sadece yeni otomobili satınca bitmez. Satış sonrası hizmetleriyle de müşterilerle ilişkinin sürmesini sağlar. Elektriklilerle ve dijitalleşmelerle yazılım güncellemeleri artık “over-the-air update”ler olarak gerçekleşebilecek. Öğrenen sistemimiz, araç üstündeki bilgisayarın izin verdiği ölçüde taşıdığı çip ve kartların limitleri kadar ekstra fonksiyonlarla şu anda yollara çıkan araçları gelecekte de güncelleyebilecek. Konu, çok yeni bir fonksiyon ise, aynı akıllı telefonlardaki yepyeni uygulamalar gibi ücretli olabilir. Fakat, haritalar gibi kullanılan sistemin güncellenmesi, veya iyileştirilmesi, ücretsiz güncellemelerle yapılacak.”

“Car2Car & Car2X” başlıklarında da; otomobiller tümüyle kendi başlarına mı ilerleyecekler, yoksa buluttan kontrol edilen uzaktan kumandalı araçlar mı gelecekte karşımıza çıkacak, sorumuza da; “Bu içinde çok farklı unsurların olduğu kompleks bir konu. Fakat, uçakların “auto-pilot” kullanabilmesi örneğindeki gibi havadaki uçuş koridorlarında bir ortak kural söz konusu… Tam otonom sürüş için tüm dünyadaki yollarda da ortak kurallar tam olarak işlemek zorunda. Katı trafik kuralları, tek bir ülkede bile tam başarıyla uygulanamıyorken, tüm dünyada çok daha zor. Araçların tampon tampona robotize ilerlemeleri aslında çok zor bir konu değil. Hatta, kamyonlarda bu otonom konvoy konsepti tekniği başarıyla uygulanmaya başlandı. Gelecekte otomotiv kendi başına giden otomobili üretecek. Herkes hangi konuda ne yapması ve neleri geliştirmesi gerektiğini biliyor. Fakat, çevreyle iletişim kuracak ve akıllanacak data’nın şekillenebilmesi için kuralların belirlenmesi de gerek. Dün trafik ışıklarını algılayarak çevresiyle iletişim kurmaya başlayan otomobil, yarın çevresindeki her şeyi görerek kendi başına hareket edecek. İnsanlar, otomobilleri kullanmayı seviyor. Ancak, otonom araçlar opsiyon sunacak. İstenildiğinde kontrol sizde olacak. Fakat, dinlenmek isterseniz, Level 3’teki gibi, otomobil kendisi ilerleyecek. Bizim Sürüş Asistanı sistemleri, aslında sürücüye yardım ediyor, sürüşü kolaylaştırıyor. Geleceğin tam otonomunu da, bir “destek sistemi” olarak değerlendiriyoruz.” sözleriyle de Mercedes lüksünün gelecekte sürüşe açık olacağını, otomobil kullanmayı sevenlere müjdeliyordu.