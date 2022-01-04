Akinon, yeni nesil alışveriş çözümlerini üç kıtaya taşıyacak

Tolga Tatari, Ahmet Emre Sarı ve Çağrı Orçan’ın kurduğu, bulut teknolojileri üzerinde çalışan ve markaların dijital dönüşümünü uçtan uca tamamlamasını sağlayan ürünler sunan bir platform olan Akinon, 4 yılda 150’den fazla yerli ve yabancı markaya hizmet eder hale geldi. Aralarında Samsung, A101, Lacoste, LC Waikiki, Vakko, Sephora, Kiğılı, Under Armour, Mudo, Damat, Godiva, Marks&Spencer, Gap, Converse’in de olduğu yerli ve yabancı markaların hizmet aldığı Akinon üzerinden gerçekleşen ticaretin hacmi 1 milyar doları buldu.

Kurulduğu 2017 yılından bu yana 80 kat büyüyen ve 25 milyon dolar yatırım alan Akinon, şimdi dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından biri olmayı hedefliyor. Akinon’un kurucu ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, “2022 yılında yüzde 100 büyümeyi planlıyoruz. Türkiye, Doğu ve Kuzey Avrupa, MENA bölgelerinde başlattığımız ekosistemi 2022 yılında tüm Avrupa’nın yanı sıra Güney Asya ve Avustralya gibi pazarlarla genişletmeyi hedefliyoruz. Bu pazarlarda başarılı olduktan sonra da 2023’te Amerika pazarına açılacağız” dedi.

‘Teknoloji devlerine meydan okumak için kurduk’

Dünyanın en iyi dijital ticaret platformunu yaratmak ve global pazarı domine eden teknoloji firmalarına meydan okumak için Akinon’u kurduklarını anlatan Tatari, şöyle devam etti:

“Birçok markanın e-ticaret yolculuğuna ve dijitalleşme sürecinde yaşadıkları sorunlara tanık olduk. Özellikle mağazaları olan perakende markalarının e-ticarette problem yaşamadıklarını ama multi-channel ya da omni-channel’a kaydıkları zaman yani mağazaların ve diğer satış kanallarının da içine dahil olacağı bir dijital dönüşüm sürecine girdiklerinde, kullandıkları araçların çok yetersiz kaldığını fark ettik. Dünyanın en iyi dijital ticaret platformunu yaratmak, global pazarı domine eden teknoloji firmalarına meydan okumak için Akinon’u kurduk. Akinon, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarının omni-channel operasyonlarını yapmalarını sağlayan bir dijital ticaret platformu. Tamamen bulut teknolojileri üzerinde çalışan bu platform, içerisindeki çözümleri ile markaların, müşterilerine dokunduğu her noktada bulunarak benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmalarına olanak veriyor. Platformumuz üzerindeki ticaret motoru ve sipariş yönetim sistemini kullanarak aklınıza gelebilecek tüm dijital ticaret kurgularını hayata geçirebiliyoruz. Platformumuz üzerine kurulmuş birçok pazar yeri, e-ticaret sitesi, mobil uygulama, mağaza içi satış uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların yanı sıra markalar, pazar yerlerindeki satışlardan tutun, call center satışlarına kadar bütün dijital satış faaliyetlerini platformumuz üzerinde bulunan araçları kullanarak yapıyor.”

Ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı

Akinon’un hızlı büyümesini doğru zamanda doğru pazarda net ihtiyacı belirleyerek doğru ürünü yaratmalarına bağlayan Tatari, “Akinon üzerinden geçen ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Büyümemiz, bizi tercih eden markalarla beraber oluyor. Pandemi dönemi, markaların dijital dönüşümünü hızlandırdı. Pandemi öncesiyle karşılaştırdığımızda perakende markalarının cirolarının yüzde 210 büyüdüğünü görebiliyoruz. Tüketici tarafında da farklı segmentlerden yeni e-ticaret kullanıcıları eklendi. Arz ve talepteki bu artış pazarın büyüme hızını arttırdı” diye konuştu.

Canlı video yayınıyla satış artıyor

Tolga Tatari, perakende sektöründeki yeni teknolojileri şöyle anlattı: “Platformumuzu kullanan müşterilerimiz yeni nesil dijital trendlerini hiç bir yatırım maliyetine katlanmadan kullanabiliyorlar. Mesela Live Commerce ürünümüzü kullanan markalar dakikalar içerisinde yayın akışını kurgulayıp video yayını yapmaya başlıyor. İster bir influencer eşliğinde ister bir mağaza satış elemanının cep telefonu ile anlık satış etkinlikleri düzenleyebiliyor. Müşteriler de videoda gördükleri ürünleri sepetlerine ekleyip satın alabiliyor. Kendi sitesini bir pazar yerine çevirip başka satıcıların mallarını da satmak isteyen markalar hiç bir yatırım maliyetine katlanmadan bu özelliğe sahip olabiliyor. Birçok markamızın kendi e-ticaret siteleri üzerinde artırılmış gerçeklik araçları ile ürün sergilediklerini, yapay zeka araçları ile de ürün önerilerinde bulunmaya başladıklarını görebiliyoruz.”

Yazılımcılarımızı yurt dışına kaptırıyoruz

Tolga Tatari, şu anda 450 kişinin üzerinde bir ekibe dönüştüklerini belirtiyor. Sadece son bir yılda 250 kişiyi işe aldıklarını anlatan Tatari, yüzde 70’i yazılımcı olan çalışanların yurt dışına gitmelerinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek şunları söyledi: “Özellikle kur dalgalanmaları yüzünden ciddi beyin göçü oldu. Çok kıymetli yazılımcıları kaybediyoruz. Uzaktan çalışmanın da bunda etkisi oldu. Yazılımda en alt maaş seviyesi asgari ücretin yaklaşık iki katından başlıyor ve çok yükseğe çıkıyor. Genel müdür maaşı alan çok kıymetli yazılımcılar var. Ama 10-15 bin TL maaş alan bir yazılımcıya 5-6 bin dolarlık teklif geliyor ve onları tutmakta zorlanıyoruz.”