Akkuyu’da Ruslar arasında hisse satışı tamamlandı

Moskova-Ankara arasında siyasi ilişkiler, 6 yıl öncesini aratıyor. Sık sık karşı karşıya gelen Rusya ve Türkiye’nin liderleri, önümüzdeki hafta uzun bir süre sonra ortak bir noktada buluşacak. 18 Mart’ta Akkuyu Nükleer Santrali’nin 3’üncü reaktörünün temel atma törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Siyasette olduğu kadar ekonomide de gözler bu temel atma töreninde olacak. Akkuyu’da yeni reaktör için çalışmalar sürerken, bir yandan da hisse yapısında değişiklikler yaşanıyor. İlk kez gazeteniz DÜNYA’nın duyurduğu bu hisse değişimi geçen hafta tamamlandı. Gelin önce haberimizi hatırlayalım, sonrasında da yaşanılan gelişmelerden bahsedelim. 31 Ekim 2020’de “Rus Inter Rao Akkuyu'dan çekildi” başlığıyla çıkan haberimiz sadece Türkiye’de değil, Rusya, İsviçre, Yunanistan, Pakistan gibi medya organlarında da yer buldu. Rus televizyonlarında tartışma konusu da olan haberimizde Akkuyu’daki 6 Rus ortaktan biri olan enerji devi Inter Rao’nun hisselerini satmak için adım attığını ifade etmiştik. Bilindiği üzere Akkuyu’da Inter Rao ve ana hissedar olan Rusatom dışında Concern Rosenergoatom, Atomstroyexport, Atomtechenergo, Atomenergoremont bulunuyordu. Şimdi o hisse durumu değişti ve Inter Rao, sahibi olduğu neredeyse yüzde 1’lik payı satma işlemini gerçekleştirdi. Hisse devrinde belirlenen rakam ise 14 milyon dolar. Ancak ne Akkuyu’da ne de Inter Rao’dan alıcı hakkında açıklama yapılmadı. Edindiğim bilgilere göre Inter Rao’nun payını, ana hissedar Rusatom devralmış. Rusatom’un payı böylece yüzde 75.8’e ulaşmış durumda. Akkuyu’nun resmi sitesinde de ne yazık ki yeni hisse yapısı yer almıyor, Inter Rao, ortak olarak görünüyor.

ŞİRKETİN BAŞINDA PUTİN’E EN YAKIN İSİM VAR

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak 4 bin 800 MW’lık kapasiteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hisse oranı küçük görünse de, yapılan işlem dikkat çekici. Türkiye’ye büyük umutlarla gelen Inter Rao, deyim yerindeyse bu satışla Türkiye’den de çekilmiş oldu. Bir başka ayrıntı ise Inter Rao’nun başındaki isim; Igor Sechin. Rusya’nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Igor Sechin, 17.7 milyar dolarlık ciro yapan Inter Rao’nun Yönetim Kurulu Başkanı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın olan isim olan Sechin, “Putin’in fiili yardımcısı” olarak anılıyor, Kremlin’in eski ajanlarını buluşturan Siloviki fraksiyonunu yönetiyor. Bir dönem Başbakan Yardımcısı da olan Sechin, Rus enerji devi Rosneft’in de CEO’su. Rusya’da “Darth Vader” olarak da tanınan Sechin, Putin’in Saint Petersburg Belediye Başkanlığı döneminde en yakın adamı olarak kendini gösterdi. 1994 yılında başlayan bu dostluğu Kremlin’de de devam etti. 2008’de Venezuela Lideri Hugo Chavez’e nükleer enerji programı fikrini veren Sechin hakkında ilk uluslararası makale CNBC’de çıktı. 2014’teki bu yazıda Sechin için “Başkan Putin’den sonra Rusya’nın en güçlü ikinci kişisi olduğuna inanılıyor” yazıyordu. İngiliz The Guardian ise Sechin için bu iddiayı Aralık 2017’de yazdığı bir haberde tekrar etti. ABD’deki 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kampanyası hakkında ABD’li yetkililerle görüşen Sechin, 2014’te Kırım ve Donbass işgallerinde rol aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine girdi. Sechin, gücünü ise Putin’in eski Ekonomi Bakanı Alexei Ulyukaev’in tutuklanmasını sağlayarak ispat etti.