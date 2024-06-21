Akkuyu’nun maliyeti 5 milyar dolar arttı

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak Akkuyu santralinin maliyeti yine revize edildi. 20 milyar dolar olarak hedeflenen santralin maliyeti 25 milyar dolara dayandı. Santrali inşa edecek Rosatom’un hedefinde ise Sinop'taki nükleer santral projesi var.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Rusya Dev­let Başkanı Vladimir Putin’in Nizhny Novgorod Oblastı’nda Rus bilim ada­yı gençlerle yaptığı toplantı­da geçen konulardan biri de Akkuyu Nükleer Santralİ’ydı. Rus nükleer gücünün üretim merkezi olarak bilinen, 90 bin nüfuslu kapalı şehir Sa­rov’da düzenlenen toplantı­da konuşan Vladimir Putin’e Akkuyu’daki santralİn mali­yeti soruldu.

Putin, Akkuyu Nükleer Santrali için “Tür­kiye’de ne kadardı, 17 milyar dolar mı?” sorusuna soruyla yanıt vermiş ve topu Rus Dev­let Atom Enerjisi Şirketi (Ro­satom) Genel Müdürü Alexei Likhachev’e atmıştı. Rus yö­neticinin Putin’e yanıtı: “Ha­yır, Türkiye’de maliyet 23-24 milyar dolar olacak.” Putin’in 17 milyar dolar sandığı, Genel Müdür Likhachev’in 23-24 milyar dolar olarak belirtti­ği Akkuyu Nükleer Güç Sant­rali’nin de fark neredeyse 6-7 milyar dolardı.

Her yıl fiyat artıyor

Oysa, Rosatom fiyatlama­yı geçmiş dönemde 20 milyar dolar olarak belirlemişti. Hat­ta Akkuyu Santrali’nin resmi sitesinde de projenin 20 mil­yar dolara yapılacağı belirti­liyordu. Rus devinin CEO’su fiyatı, resmi siteden 3-4 mil­yar dolar fazla söylemişti. Bu fiyat, 1 yıl arayla ifade edilmi­şi. Ancak geçen hafta projenin güncel maliyeti yeniden gün­cellendi.

Moskova’da düzen­lenen Rusya Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında konu­şan Alexei Likhachev fiyatı yeniden düzenleyerek “24-25 milyar dolar” olarak belirt­ti. Yani fiyatlama 1.5 yıl aray­la 1 milyar dolar, 2.5 yıl arayla da 4-5 milyar dolar artmış gö­rünüyordu. Alexei Likhachev ayrıca “Akkuyu’nun inşaatı şu anda Rostaom’un kendisinin finanse ettiğini, Türkiye’den finansmanın henüz başlama­dığını” ifade ediyordu. Bunun ise nasıl olacağı şimdilik bilin­miyor. Ancak artan maliyetin, Türkiye’nin yapacağı finans­manı da artıracağı kesin.

Akkuyu’dan gelen parayla Sinop’u fonlamayı planlıyor

Rosatom, Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’yu Mersin’de inşa ediyor. Her biri 1.200 MW kapasite­li VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip ola­cak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar ki­lovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye’nin top­lam elektrik ihtiyacının yüz­de 10’u karşılanacak. Nük­leer santralin fiziki açılışı­nın bu yıl içinde yapılması planlanıyor. Daha önce Tür­kiye’nin Sinop ve Trakya’da iki nükleer santral daha in­şa etme projelerini değer­lendirdiği bildirilmişti. Bu­rada da Rus Rosatom’un adı sıklıkla geçiyor.

Geçen yıl Rus devlet televizyonu Per­vıy Kanal’a konuşan Rosa­tom Genel Müdürü Alexei Likhachev, burada da ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Rosatom’un Sinop’taki nük­leer santral projesine ilişkin teklifini ve potansiyel proje­nin finans modeline değinen Likhachev, Akkuyu NGS’de üretilen elektriğin satışın­dan iyi bir ciro bekledikleri­ni ve bu yönde bir karar alın­ması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullana­bileceklerini söyledi.

Özetle; Akkuyu’nun fiyatını Putin 17 milyar dolar sanıyor. Akkuyu santralinin resmi si­tesinde 20 milyar dolar olarak belirleniyor. Akkuyu santralini yapan Rosatom’a göre ise mali­yet 1.5 yılda en az 1 milyar dolar artmış görünüyor. Aradaki far­ka bakarsak artış neredeyse 4-5 milyar dolar arasında.