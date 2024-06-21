Akkuyu’nun maliyeti 5 milyar dolar arttı
Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak Akkuyu santralinin maliyeti yine revize edildi. 20 milyar dolar olarak hedeflenen santralin maliyeti 25 milyar dolara dayandı. Santrali inşa edecek Rosatom’un hedefinde ise Sinop'taki nükleer santral projesi var.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nizhny Novgorod Oblastı’nda Rus bilim adayı gençlerle yaptığı toplantıda geçen konulardan biri de Akkuyu Nükleer Santralİ’ydı. Rus nükleer gücünün üretim merkezi olarak bilinen, 90 bin nüfuslu kapalı şehir Sarov’da düzenlenen toplantıda konuşan Vladimir Putin’e Akkuyu’daki santralİn maliyeti soruldu.
Putin, Akkuyu Nükleer Santrali için “Türkiye’de ne kadardı, 17 milyar dolar mı?” sorusuna soruyla yanıt vermiş ve topu Rus Devlet Atom Enerjisi Şirketi (Rosatom) Genel Müdürü Alexei Likhachev’e atmıştı. Rus yöneticinin Putin’e yanıtı: “Hayır, Türkiye’de maliyet 23-24 milyar dolar olacak.” Putin’in 17 milyar dolar sandığı, Genel Müdür Likhachev’in 23-24 milyar dolar olarak belirttiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de fark neredeyse 6-7 milyar dolardı.
Her yıl fiyat artıyor
Oysa, Rosatom fiyatlamayı geçmiş dönemde 20 milyar dolar olarak belirlemişti. Hatta Akkuyu Santrali’nin resmi sitesinde de projenin 20 milyar dolara yapılacağı belirtiliyordu. Rus devinin CEO’su fiyatı, resmi siteden 3-4 milyar dolar fazla söylemişti. Bu fiyat, 1 yıl arayla ifade edilmişi. Ancak geçen hafta projenin güncel maliyeti yeniden güncellendi.
Moskova’da düzenlenen Rusya Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında konuşan Alexei Likhachev fiyatı yeniden düzenleyerek “24-25 milyar dolar” olarak belirtti. Yani fiyatlama 1.5 yıl arayla 1 milyar dolar, 2.5 yıl arayla da 4-5 milyar dolar artmış görünüyordu. Alexei Likhachev ayrıca “Akkuyu’nun inşaatı şu anda Rostaom’un kendisinin finanse ettiğini, Türkiye’den finansmanın henüz başlamadığını” ifade ediyordu. Bunun ise nasıl olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak artan maliyetin, Türkiye’nin yapacağı finansmanı da artıracağı kesin.
Akkuyu’dan gelen parayla Sinop’u fonlamayı planlıyor
Rosatom, Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’yu Mersin’de inşa ediyor. Her biri 1.200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10’u karşılanacak. Nükleer santralin fiziki açılışının bu yıl içinde yapılması planlanıyor. Daha önce Türkiye’nin Sinop ve Trakya’da iki nükleer santral daha inşa etme projelerini değerlendirdiği bildirilmişti. Burada da Rus Rosatom’un adı sıklıkla geçiyor.
Geçen yıl Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a konuşan Rosatom Genel Müdürü Alexei Likhachev, burada da ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Rosatom’un Sinop’taki nükleer santral projesine ilişkin teklifini ve potansiyel projenin finans modeline değinen Likhachev, Akkuyu NGS’de üretilen elektriğin satışından iyi bir ciro beklediklerini ve bu yönde bir karar alınması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullanabileceklerini söyledi.
Özetle; Akkuyu’nun fiyatını Putin 17 milyar dolar sanıyor. Akkuyu santralinin resmi sitesinde 20 milyar dolar olarak belirleniyor. Akkuyu santralini yapan Rosatom’a göre ise maliyet 1.5 yılda en az 1 milyar dolar artmış görünüyor. Aradaki farka bakarsak artış neredeyse 4-5 milyar dolar arasında.