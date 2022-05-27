‘AKM çürük çıktı’ başlığının kaynağında o müteahhit vardı

TACA İnşaat ve Yeni Yapı, 2012 yılında 15 şirketin katıldığı ihalede İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) “aslına uygun renovasyonu” işini 69 milyon liralık teklifle üstlenmişti.

İki şirket, işe “güçlendirme”den başlamak için AKM’nin temelini, ana kolonlarını derinlemesine incelerken Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, şaşkınlık yaşamıştı:

- AKM’nin temelinin altından su geçiyor…

Kolonların durumu şaşkınlığını artırmıştı:

- Binanın kolonları geçmişte iki kez güçlendirilmişti. Kolonların malzeme yapısı da hiç iyi değildi. Bazı kolonların içi neredeyse boşalmıştı. İçindeki demirlerde paslanma vardı.

Taca İnşaat ve Yeni Yapı kararını vermişti:

- AKM’yi renove etmek doğru olmaz. En iyisi yıkıp yeniden yapmak.

Bu saptama dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a aktarılmış, şu yanıt alınmıştı:

- Kolonların durumunu bizzat görmem lazım.

Akkurt, Günay’a kolonları yerinde anlatmıştı:

- Sayın Bakanım, bazı kolonlar bitik. Bu bina, güçlendirme yoluyla aslına uygun hale gelemez. Kolonlar başlangıçta 40X40 yapılmış. İlk güçlendirmede 70x70 olmuş. Üçüncü güçlendirmede 90x90’a çıkmış. Kolonların çevresinde güçlendirme alanı kalmamış.

Tayyar Akkurt, 2016 yılının Nisan ayında, “Antalya 2016 Botanik Exposu”nun açılışından kısa süre önce görev aldıkları 120 metrelik sembol kule, kongre merkezi ve Botanik Bahçesi’ni gezdirirken AKM’nin durumunu anlatmıştı:

- AKM’de söküm işlemlerine başladığımızda binanın yeni bir güçlendirme yapılamayacak kadar çürük olduğunu gördük. Renovasyon projesi 540 günde bitecekti. İçimize sinmedi. Teknik olarak o binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.

AKM’yle ilgili sohbet sırasında kolonların ayrıntılı fotoğraflarını paylaşmış, betondaki midye kabuklarına özellikle dikkat çekmişti:

- Şu anda AKM öylece duruyor. Bir an önce izlenecek yönteme karar verilmeli.

O günlerde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, şu mesajı vermişti:

- Oraya İstanbul’a yakışır bir sanat merkezinin yapılmasını konuşmak durumundayız. AKM’de hem statik, hem hukuki sorunlar var.

Bu süreç, adım adım AKM’nin sıfırdan yenilenmesi kararını gündeme getirdi. 2019 yılı başında Yeni Yapı, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın tasarımıyla yeni AKM’nin yapım işini üstlendi.

Yeni AKM’nin yapımını üstlenen Yeni Yapı’nın yanında bu kez Fettah Tamince’nin Sembol İnşaat’ı yer aldı. Bu durumu Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal’a o günlerde sorduğumda şu yanıtı vermişti:

- Tayyar Akkurt’un özel durumu nedeniyle bu kez Taca İnşaat ortaklıkta yer alamadı. Onun yerine Sembol İnşaat’la projeyi üstlenmiş olduk.

Naci Topsakal’ın o günlerde “özel durum” diye tanımladığı konu, Tayyar Akkurt’un kanserle savaşının başlamasıydı. Akkurt, kanserin pençesinde savaşırken, işi gücü bir kenara bırakmıştı.

Geçen sabah Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak’tan mesaj geldi:

- Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt vefat etmiş. Ben de ilanlardan öğrendim.

Akkurt’un vefatını öğrenince Nisan 2016’da Hürriyet’teki AKM’yle ilgili yazımın birinci sayfadaki sunum şekli gözümün önüne geldi:

AKM çürük çıktı…

Kısacası bu başlığın arkasında Tayyar Akkurt’un fotoğraflarını göstererek anlattıkları vardı…

Yeni Yapı ve Sembol İnşaat, yeni AKM’yi 2.2 milyar liraya tamamladı, açılışı 29 Ekim 2021’de gerçekleşti.

“AKM çürük çıktı” başlığına vesile olan Tayyar Akkurt’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

Antalya Ekspo’daki kule, New York’ta ENR ödülü aldı

TACA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’a Ağustos 2017’de ABD’de yayınlanan, sektörde dünyanın en güçlüleri arasında bulunan Engineering News-Record’dan mesaj geldi:

- Biliyorsunuz dergimiz her yıl dünyada 250 müteahhitin yer aldığı liste yayınlıyor. Türk müteahhitleri Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Mesajda o yılın listesindeki bir ayrıntıya işaret edildi:

- Şirketinizin inşa ettiği “Antalya Expo 2016 Kulesi”, “Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı” seçildi. Ödül töreni Ekim ayında New York’ta yapılacak.

Ödül törenini oğlu ve şirketin yönetim kurulu üyesi Tolga Akkurt’un da aralarında olduğu bir ekiple birlikte izledik.

Tolga Akkurt, ödülü babasıyla birlikte aldıktan sonra Antalya’nın simgesi olan 114 metrelik kuleyi 11 ayda tamamladıklarını bildirdi:

- ENR jürisi, “İş güvenliği, inşaat kalitesi, yaratıcılık, projenin tasarımı ve üretim zorluğu” kriterlerine göre değerlendirme yapıyor. Antalya Expo Kulesi, Türk inşaat sektörünün neleri başarabildiğinin kanıtları arasında yer alıyor.

“2016 Antalya Tarım Exposu”nun gerçekleştiği alan, kent için “atıl proje”ye dönüşsse de, 114 metrelik kule, Taca İnşaat’a, dolayısıyla Türkiye’ye ödül kazandırdı.

Çekya ile 3 aylık dış ticaret 1.2 milyar doları aştı

TÜRKİYE’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya-Türkiye dış ticaretinin bu yılın ilk 3 aylık dönemini içeren verilere ilişkin raporunu gönderdi:

- Çekya’ya ihracatımız 2022’nin Ocak-Mart döneminde yüzde 6.48’lik artışla 607.4 milyon dolar oldu. İthalatımızda yüzde 4.57’lik gerileme yaşandı. Çekya’dan bu yılın ilk 3 ayında 598.5 milyon dolarlık ithalat yaptık.

Toplam dış ticaret verisini ortaya koydu:

- Bu yılın ilk 3 aylık döneminde Çekya-Türkiye dış ticareti 1 milyar 206 milyon doları buldu. 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinde Çekya ile dış ticarette yüzde 56-59 açık verirken, bu yıl yüzde 0.69 artıya geçtik.

Çekya ile dış ticarette 5 milyar dolarlık hedef geçen yıl yakalandı. Bu yılki işaretler, 5 milyar doları aşacağını gösteriyor…