Akşener: 1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Davasına ilişkin olarak “Saray Tiyatroları eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran, binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir. Yasama ve yürütmenin yanında, yargı yetkisinin de saraydaki şımarıkların nargile masalarına çerez edildiğinin bir başka önemli kanıtıdır” dedi.

“Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen, bir istibdatın içindeyiz” diyen Akşener, “Ama bilinmelidir ki; hiçbir gayrimeşruluktan, yasallık türetilemez. Akıl ve vicdan sahibi, hiçbir Türk evladı, istibdata boyun eğmez. Şanlı tarihimizin, her dönemi, ‘Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun istibdat’ diye haykıran, cesur vatan evlatlarıyla doludur” dedi.

Akşener, “Bugün meselemiz iktidar araçları ve devlet organları eliyle paramparça edilen, yabancılaştırılan, mayası ve özü değiştirilen, 1920 yılında bu çatı altında birleşmiş bir millet ile onun vatanını ve devletini bu ucube zihniyetten kurtarma meselesidir. Bugün meselemiz; istibdat karşısında, hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur. 31 Mart’ta, meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin, karşısında duran irade neyse, Gezi de odur. Demokrasi için seferber olan, o günün Türk Gençleri neyse, ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan, Gezi’deki Türk Gençleri de odur. Türk modernleşmesinin önünde, her zaman engeller olacak. Her devirde, mutlaka yeni Derviş Vahdeti’ler çıkacak. Her devirde, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdeti’lerin karşısına dikilecek Mustafa Kemal’leri de olacak. Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” dedi.

DEVA Partisi seçimlere kendi adı ve logosuyla girecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla katılacağını açıkladı. Babacan, düzenlediği haftalık basın toplantısında “İlan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. DEVA damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz. Barajları yıkıp geçeceğiz” dedi.

“Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız” diyen Babacan, “Ortak çalıştığımız konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle iş birliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu herkesin bilmesini arzu ederim” dedi.