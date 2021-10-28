Akşener, 2022 bütçesini eleştirdi, ‘Gri liste’ye tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclise sunulan 2022 Yılı bütçesinde de 2021’de olduğu gibi yine heyecan ve umut olmadığını belirterek, “Normal şartlarda bir sonraki yılın bütçeleri toplumu heyecanlandırır. Çünkü millet yeni bütçenin sorunlarına çözüm getirmesini ümit eder. Hayatını kolaylaştırmasını, gelirinin artmasını, menfaatinin korunmasını bekler. Ancak maalesef partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildiğinden beri milletimiz bu heyecandan yoksun. Çünkü herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkânları, bereketli topraklarımızın tüm zenginliği yine o 5 müteahhidin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak” dedi.

Türkiye’nin gri listeye girmesine ilişkin olarak ise, “Biz elbette ülkemizin itibarının yerle bir olmasını istemeyiz, Türkiye’ye yapılan her haksızlığın her zaman karşısında oluruz. Ama ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da bizzat iktidarın kendisi olduğunu açıkça görüyoruz. Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu? Evet, maalesef aklanıyor. Hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Mesela eğer yurt dışında paranız varsa veya yurt içinde kanunsuz yollardan kazandığınız parayı yurt dışına çıkardıysanız bu parayı aklamak için uğraşmanıza hiç gerek yok. Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde 1 komisyonla bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. Bu ucube sistemde, iktidar diyor ki; ‘’Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Kaçakçılık mı yapıyorsun? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da aklıyorum, seni de aklıyorum. Bu kadar basit. Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı” diye konuştu.

Akşener, Merkez bankasının faiz indirim kararına ilişkin olarak ise “Kararın bizzat Sayın Erdoğan’ın talimatıyla alınmış olduğunu cümle âlem bildiği için de Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna son çivi de bu şekilde çakılmış oldu” dedi.

Durmuş Yılmaz tezkereye’ hayır’ oyu verdi

İYİ Parti’nin ‘evet ‘ oyu verdiği Irak ve Suriye tezkeresine, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ‘hayır ‘ oyu verdi. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın tezkereye ilişkin oy pusulasını paylaştığı tweeti paylaşan Durmuş Yılmaz, “Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı ‘ret’ deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca ‘Hayır’ diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım” dedi.

İYİ Parti Grup toplantısında gazetecilerin ‘hayır’ oyu kullanmasına ilişkin sorusu üzerine “Olabilir, demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil, eğer bunu yaparsak ilerleriz, yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Bir sıkıntı yok” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise grup kararı almadıklarını belirterek, “Durmuş Bey hükümete kızgındı. Grup kararı almadığımız için kendi şahsi tercihi öyle” dedi.