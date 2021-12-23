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  4. Akşener: 2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi

Akşener: 2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni modeli, “Büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamle ile dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye, büyük güç, hedef 1973…  2023 hedefleri gitti yerine 1973 çözümleri geldi” sözleriyle eleştirdi. 

İYİ Parti Grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, “Arkadaş, ‘Nas var’ diye diye gezdi,  pazartesi akşamı çıktı, hayatımıza, yepyeni bir faiz tipini sokuverdi. Türk Lirası mevduata dönenlere, kur farkını, devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Yani gitti, Türk Lirası’nı dolara bağladı. ’Benim itibarım yok, Amerika’yı kendime kefil tutuyorum’ dedi. Çocuk mu kandırıyorsun, Sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin, bugüne kadar, faizle bu kadar oynayıp, döviz lobilerinin ekmeğine, niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden, faiz ödeyecektin, sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden emekçilerimize, bu çileyi neden yaşattın? Adını faiz koysan, bankalar piyasa şartlarına göre davranacak, yükü de omuzlayacaklardı. Ama şimdi, ‘kur farkını ödeyeceğim’ diyerek, hem faiz, hem de döviz lobisini, milletin hazinesinden besleyeceksin. Türkiye ekonomisi, deneme tahtası mı? Türk Milleti, kobay mı? Böyle iş bilmezlik olur mu? Böyle devlet yönetilir mi?“ diye konuştu.

Asgari ücret 3 ayda bir güncellensin

Akşener, İYİ Parti olarak getirdikleri asgari üretin 4 bin lira yapılması ve devlet eliyle, 555 lira vergi muafiyeti sağlanması önerilerine iktidar tarafından kulak verilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Yalnız milletimizin bu kazancının, ne kadar süreceğinden endişe duyuyoruz. Kendi elleriyle yol açtıkları, yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı, 4 ayda eriyecek. İYİ Parti olarak; 3 ayda bir, asgari ücrete güncelleme yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Akşener, grup toplantısında 18-26 yaş arasındaki tüm gençlere, medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara 2021 fiyatlarıyla, aylık bin lira verilmesini de içeren İYİ Yaşam Gelir Desteği modelinin açıkladı.

  

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