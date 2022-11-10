Akşener: “'Açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü ve ailenin korunması başlıklarında gerçekleştirilecek anayasa değişikliği için, AK Parti’nin HDP ile bir araya gelmesini, “Açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor” şeklinde yorumlarken, “Kumpanyacılar, en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp, kamuoyuna, resim verme aşamasına geldiler” diye konuştu.

İYİ Parti Grup toplantısında AK Parti’nin HDP’ye gerçekleştirdiği anayasa ziyaretini sert bir dille eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan, bir süredir, fellik fellik, bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş. 6’lı masanın sağında, solunda, altında ararken; kendisi nihayet HDP’yi, kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. Ama görüyorum ki, bu tablonun içinde barındırdığı çelişkileri, anlamakta zorluk çekenler, garipseyenler, eleştirenler var. Biz bu durumu hiç garipsemedik. Çünkü biz Sayın Erdoğan’ı çok iyi tanıyoruz. Kendisinin sadece koltuğu sallanana kadar var olan vatanseverliğini biz en başından beri biliyoruz” diye konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanına dönük eleştirilerini “Onun tek bir ideolojisi var, o da, ‘iktidarda’ kalmak. Eğer ki, şimdiye kadar, Sayın Erdoğan’a, iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı; geçtim HDP’yi, bugün, PKK’yla müttefik olurdu. Bakın Sayın Erdoğan, en başından beri ne demokrasiye, ne sivilleşmeye, ne çözüme, ne de terörle mücadeleye inandı. Çünkü; onun ve çevresindekilerin bu tür fikirlerle, ideallerle, siyasi programlarla ve tutarlılıkla işi yoktur. Yeter ki, kendi işleri görülsün, düzenleri sürsün diye her şeyi mubah görürler” dedi.

“AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar”

Akşener, HDP’yi de eleştirdiği konuşmasında, “AK Parti cenahı, akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP’liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle, suçlayacak kadar alçalıyordu İYİ Parti’yi yaftalayanlarla, İYİ Parti’yi izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri Ak Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar” dedi.

11 Kasım’daki Ekrem İmamoğlu davasını da hatırlatan Akşener, “Keyfe ve adamına göre çalışan bu yargı sistemini, haklıyı ezip, güçlüyü kollayan, bu adaletsiz düzeni hep birlikte alt edeceğiz” dedi.