Akşener: Avrupa ile para pazarlığı yapmana müsaade etmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği Meclis Grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Eğer amacın, bu terör örgütünü Avrupa’dan tasfiye etmekse, bunu yapmanın yolu da yordamı da bellidir. Biz de yanında dururuz. Ama yok eğer amacın, tansiyonu yükseltip yine bir para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; işte orada sana ‘dur’ demek bizim boynumuzun borcudur. Avrupa ülkeleriyle para pazarlığı yapmak için şehitlerimizin kanını peşkeş çekmene, yandaşlarını daha fazla semirtmek için Türk devletinin itibarını ayaklar altına almana, çapsız danışmanlarına 12’inci maaşlarını bağlamak için Türk Milleti’nin onurunu ezdirmene müsaade etmeyiz, bunu böyle bilesin” diye seslendi.

Akşener, İsveç ve Finlandiya’nın ise NATO’ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak kendilerini kullanan ve ilk fırsatta sırtlarından bıçaklayacak olan PKK’ye karşı gerekli tepkiyi göstererek topraklarından çıkarmaları gerektiğini belirterek, “Bunu sadece İsveç ve Finlandiya değil batı güvenlik mimarisinin geleceğini önemseyen; Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de yapmalı, içlerindeki Putin uzantılarından derhal kurtulmalıdır” dedi.

Akşener, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yanıt verdiği grup toplantısında “Sayın Erdoğan nedense, istibdat dönemi ile günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden çok rahatsız oldu. Abdülhamit Han’ı kendisine benzetmemi bir ‘hakaret’ olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan’ı Abdülhamit Han’a benzetmek rahmetliye hakaretmiş. Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamit Han’ı kendisine benzetmek, büyük bir hakaretmiş. Yani biz aslında; istibdata karşı koyan o ruhtan bahsederken değil, Sayın Erdoğan’a benzetirken Abdülhamit Han’a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında” diye konuştu.

AK Parti’de görev değişimi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi. Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönük tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle grup başkanvekilliği görevinden ayrılan Cahit Özkan’dan boşalan grup başkanvekilliği görevini üstlendi.