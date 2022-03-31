Akşener: Biz, yeni bir ‘tek adam’ belirlemek için bir araya gelmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı liderin buluşmasına ilişkin olarak, “Bu tablo, Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Elbette anlayışla karşılaşıyorum. Çünkü, şimdiye kadar yürüttükleri, ‘cambaza bak’ oyunu bozuldu, rahatları bozuldu. Yalnız kendilerini şimdiden uyarmak istiyorum, bu daha başlangıç. O rahatlar, daha çok bozulacak” dedi.

Her buluşma sonrası iktidardan “Adayınız kim?“ sorusu geldiğini söyleyen Akşener, “Defalarca söyledim, yine söylüyorum; adayımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.

“Biz, yeni bir “tek adam” belirlemek için bir araya gelmedik. Biz, Türkiye’yi, bu ucube sistemden kurtarmak için bir araya geldik” diyen Akşener, kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemini nasıl hayata geçireceklerine ilişkin yol ve yöntemleri konuştuklarını söyledi.

Türkiye’nin şahıslara değil, kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Akşener, “Türk Milleti’nin, kurtarıcıya ihtiyacı yok, acilen bu ucube sistemden kurtulmaya ihtiyacı var. Anlamadıkları, anlamak istemedikleri gerçek, işte bu. Bizim Türkiye için istediğimiz model, kim başa gelirse gelsin, işleyen bir sistem kurmaktır. Bu tartışma; ‘Kim aday olacak?’ tartışmasından çok daha önemli, çok daha ileri görüşlü bir tartışmadır. Biz, 6 parti olarak, Türkiye’nin işte bu hayati ihtiyacını görüyoruz. O nedenle de, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” dedi.

Babacan: Umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulup sistemin içeriğini konuşur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanları toplantısında altı liderin buluşmasına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen eleştirilere, “Umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulup sistemin içeriğini konuşur” diye yanıt verdi.

Babacan, “Sayın Bahçeli, ‘Bunlar farklı düşünüyor, nasıl yüz yüze bakabiliyorlar’ diyor. Sanıyor ki farklı fikirleri olan insanlar yan yana gelip sorun çözemez. Genel başkanlar olarak herhangi bir çatışma alanı içinde değiliz. Tabii ki farklı fikirlerimiz olabilir, ayrı siyasi partilerin mensubuyuz. Ancak hep birlikte ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘adalet’ diyoruz” dedi.

İnce işçilik gerektiren bir sürecin söz konusu olduğunu ifade eden Babacan, önce seçim güvenliğini sağlayacaklarını, ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacaklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da düzenlediği basın toplantısında liderler buluşmasını “Ortak irademiz ve kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor ve edecek. İktidarın seçim kanununda değişiklikler yaparak bu birlikteliği dağıtma hevesini boşa çıkarmaya ve hep birlikte kararlı bir şekilde ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız” diye değerlendirdi.