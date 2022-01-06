Akşener: Bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın ekonomi politikaları ve yeni yıla girerken yapılan son zamları “Artık takke düştü, kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır” sözleriyle eleştirdi.

İktidarın artık Türkiye’ye vereceği tek şeyin daha çok yoksulluk olduğunu belirten Akşener, “AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı, faizi indiriyorum deyip, aslında faiz artırarak, küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla, asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da çarpmış oldu” diye konuştu.

Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanını da eleştiren Akşener, “Ekonominin, ‘E’sinden anlamayan insanları, göreve getirdin. ‘Damat kadar başınıza taş düşsün’ derken; damadının manevi halefi, Nurettin Nebati gibi bir liyakat abidesini, ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. ‘Önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok’ dedim. Peki sen ne yaptın? Aynı hataları inatla tekrarladın. Ekonomiye güven aşılayacağına, herkesi dehşete düşüren adımlar attın” diye konuştu.

“İyileştirilmiş Eğitim Sistemi” modelini açıkladı

Akşener, İYİ Parti grup toplantısında eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak kaliteyi artırmayı hedefleyen ‘İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’ni’ açıkladı.

Çocuk işçiliğine son vereceklerini, 12 yıllık zorunlu eğitim çerçevesinde, okullaşma oranını yüzde yüze çıkaracaklarını söyleyen Akşener, eğitimin kaliteli ve sürdürülebilir olması için “ezber temelli eğitimden, beceri temelli eğitime; sınav odaklı eğitimden, süreç odaklı eğitime” geçeceklerini kaydetti.

Akşener, “Türkiye’yi sınav ülkesi olmaktan çıkartacak, okullarımızı daha değerli hâle getireceğiz. Öğrencilerimize, ilgi, yetenek ve becerilerine göre, sürece dayalı yönlendirme yapacağız” diye konuştu.