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Akşener: Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, COVID- 19 ile mücadelede Türkiye’nin korkunç bir tablo ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler, birer ikişer normale dönerken, Türkiye’nin en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir” dedi. Türkiye’nin en önemli gelir kaynağı olan turizm sezonu yaklaşırken, ülkelerin Türkiye’ye uçuşlarını birer birer durduklarına dikkat çeken Akşener, Libya'ya 150 bin aşı gönderilmesini de eleştirdi.

İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Akşener, çiftçiden esnafa vatandaşın sorunlarına değinerek, zor durumda olan ekonominin pandemiyle birlikte çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Turizm sektörü için acil önlem alınması gerektiğini dile getiren Akşener, “Kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken, turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. İktidarı haftalardır uyarıyoruz. ‘Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın, Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır olur’ diyoruz. Ama muhteremler uyumaya devam ediyor “ diye konuştu.

Akşener, çözüm önerilerini, kısa çalışma ödeneğinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması, sicil affı çıkartılarak düşük faizli kredi desteklerinden sektörün genelinin yararlanması, turizm sektörü özelinde mücbir durum ilan edilmesi, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve SGK borçlarının 2021 sonuna ertelenmesi, orta ölçekli firmalara, özellikle de bu süreçte çok zorluk yaşayan acentelere, desteklerin, adil ve eşit olarak dağıtılması, genel KDV indirimlerinin 2021 sonuna kadar uzatılması olarak sıraladı.

“KÜÇÜK ORTAKLA ARANIZA GİRMEYE NİYETİM YOK “

Akşener, Cumhur İttifakına ilişkin açıklamalarda da bulunduğu konuşmasında “Küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok. Bu et-tırnak Cumhur İttifakı çok hissi bir ittifak asla aranıza girmem merak etmeyin” dedi. Akşener, grup toplantısı sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin soruya ise, “Aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok var. Türkiye’nin iyi olması dışında bir hayalim yok” yanıtını verdi.

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