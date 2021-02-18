Akşener: Cumhurbaşkanı kaçırılmış evlatlarımıza ‘esir’ diyemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara operasyonunda şehit düşenler için milli yas ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun?” dedi. İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Akşener, “Lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat, yapılan bir yanlış varsa, bir hata varsa, üzerini örtmek için bahane olamaz. Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin açıklamasını, valilere, bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir” diye konuştu.

“Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza, ‘esir’ diyemez. Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin, kaçırılan vatandaşları için ‘esir’ dediğini duydunuz mu? Esir, savaşta alınan tutsaktır” diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Sayın Erdoğan’ı şiddetle uyarıyorum, şuursuz şuursuz, keyfine göre söylediğin her söz, ileride karşımıza çıkar” sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan’a yönelik eleştirilerini AK Parti kongresi üzerinden sürdüren Akşener, “Senin işin, kongre salonunda, yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp, ‘şeref dağıtmak’ değil, o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Gara’daki kahrolası o mağara, lebalep şehit doluyken, Sen, ‘Pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu’ diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk, böyle aymazlık olmaz” dedi.

Akşener, “Türkiye’ye, afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde, ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun? Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? Yoksa sen de minik ortağın gibi, ‘Aman canım, 13 kişi öldü diye yas mı ilan edilirmiş?’ diyorsun?” diye konuştu.

ULUSAL TARIM MASTER PLANI’NI UYGULAMAYA KOYACAĞIZ

Esnaf ve çiftçinin sorunlarına da değinerek gıda fiyatlarına dikkat çeken Akşener, iktidara geldiklerinde Ulusal Tarım Master Planı’nı uygulamaya koyacaklarını belirterek, “Neyi, nerede, nasıl, ne miktarda, ne için ve nasıl bir katma değer yaratarak üreteceğinizi, hem size, hem de sanayiye önceden söyleyeceğiz” dedi. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme vatandaşın gösterdiği ilgi nedeniyle iktidarın paniklediğini belirten Akşener, yeni anayasa söylemiyle yapay gündem oluşturulduğunu söyledi. Akşener, “Memleket bu haldeyken, ‘yeniden kuruluş anayasasından’ bahsedecek kadar, kendinden geçmiş bir iktidarın, sonu gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.