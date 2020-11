Akşener: Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk reformu açıklamasını “Keşke samimi olsalar. Keşke sıkıştıkça müjde verip, salondan çıkar çıkmaz verdikleri müjdeyi unutmasalar. Ama yapamazlar, çünkü bu bir zihniyet meselesi” sözleriyle eleştirdi. Türkiye’nin yapısal reformlara ihtiyacı bulunduğunu ancak bunun mevcut zihniyet ve kadrolarla yapılamayacağını ifade eden Akşener, ‘acı reçete’ açıklamasını da “19 yıldır, her yıl yeniden uçan ekonominin geldiği nokta bu. Akılları sıra bu acı reçeteyi, reform yapıyoruz diye millete yutturacaklar” sözleriyle değerlendirdi. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimi hatırlatan Akşener, “Unutmayın ki; 19 Kasım’da Merkez Bankası’nın faiz artıracağı yönünde oluşan beklenti, sadece ateş düşürücü bir müdahaledir” dedi. Bir an önce tedaviye başlanmazsa ateşin tekrar yükseleceği uyarısında bulunan Akşener, “iyi yönetim reçetesi” adı altında önerilerde bulundu. Akşener önerilerini, “ekonomide güven kaybına neden olan beyanat ve uygulamalardan vazgeçin. Karar alırken ilgili kurum ve paydaşlarla istişare edin. Ekonomi yönetiminden sorumlu, işinin ehli bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı, bu makama bağlayın, ekonomi yönetiminde koordinasyonu sağlayın. En büyük kara delik olan Varlık Fonu’nu, bir an önce tasfiye edin. Muhalefet partilerinin yapıcı eleştirilerini Meclis çalışmalarında dikkate alın. 2021 yılı bütçesiyle, Orta Vadeli Program’ın, hedef ve büyüklüklerini acilen revize edin. Merkez Bankası’na karışmaktan artık vazgeçin. Bütçede yer alan, kamu kurumlarının, araç ve bina alımlarını, kiralamalarını durdurun, mal ve hizmet alım kalemlerinde en az yüzde 20 kesinti yapın” diye sıraladı. Faizde ciddi artışlar olacağını söyleyen Akşener, döviz ve altına dayalı borçlanmadan vazgeçilerek, firmaların devletten 200 milyar lira KDV alacağı için mahsuplaşma önerisi getirdi.

Davutoğlu, parlamenter sistem çalışmasını Kılıçdaroğlu’na götürdü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili yaptıkları çalışmayı paylaştı. Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği ihtiyacına dikkat çekerek, bunun toplumsal uzlaşmayla sağlanabileceğini belirtti. Davutoğlu ise Türkiye’nin yeni bir anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu arada iki lider, Alaattin Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na hitaben gönderdiği mektuba ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, tehditlere boyun eğmeyeceklerini açıklarken Davutoğlu da savcıların harekete geçmesini istedi.