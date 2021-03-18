Akşener: Eylem Planı yapmaktan eyleme fırsat bulamıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında hükümeti eleştirdi, açılan paketin yeni bir unsur içermediğini Yıllık Program ve Orta Vadeli Program’da yer alan başlıklardan oluştuğunu belirtti. Akşener, “Saray danışmanları, üç ay boyunca allamışlar pullamışlar, eski programlardakileri kopyalayıp yapıştırmışlar. Eylem planı yapmaktan, eylemin kendisine bir türlü fırsat bulamıyorlar. Aylarca üzerinde çalışıp, karşımıza çıkardıkları reform paketi de aynı cips paketleri gibi, yüzde 80’i havayla dolu” dedi. “Ekonomi artık dikiş tutmuyor” diyen Akşener, “Gerçeklerden uzak paketlerine, planlarına, milletimiz artık inanmıyor” dedi. Demokrasi olmazsa, hukuk işlemezse, devlette akıl, liyakat ve şeffaflık olmazsa hiçbir paketin tutmayacağını ifade eden Akşener, “Sayın Erdoğan, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahipken, ‘fiyat istikrarını bir yana koyuyoruz’ diyor. Ekonomimizin en önemli problemlerinden biri, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı iken, Ekonomi Reform Paketi’nin getirdiği çözüm, fiyat istikrar komitesi kurmak. Siyasette alıştığın polisiye tedbirleri, ekonomiye uygulamayı artık bırak. Bu millet, polisiye tedbirlerin işe yaramadığını, daha önce tanzim satış kuyruklarında gördü. Önce git, ekonomide verimliliği nasıl artırırım, piyasa sistemini daha iyi nasıl çalıştırırım, iş dünyasına güven verip, ekonomideki riskleri nasıl azaltırım, fiyat istikrarını nasıl sağlarım, bunlara kafa yor” dedi.

“ŞAHSIM DİPLOMASİSİNDEN ‘TIK’ DİPLOMASİSİNE TERFİ ETTİK”

DANIŞTAY’IN Andımız kararı üzerinden süre tartışmalar konusunda da açıklamalarda bulunan Akşener, “Danıştay kararına rağmen, üç yıldır ortağına, “Andımızı okutun” diyemeyenler, şimdi çıkmışlar, Genel Kurul kararından sonra, bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar” dedi. Mısır’la yaşanan diplomasi trafiğini değerlendiren ve Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri, öyle en üst düzeyde değil de, şöyle bir “tık” altında sürecek” açıklamasını hatırlatan Akşener, “Şahsım diplomasisinden, ‘tık’ diplomasisine terfi ettik. Bir ‘tık’ ne demek Sayın Erdoğan? Sisi’yle sen görüşmeyeceksin, bir ‘tık’ altında, Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Elçilik açmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir ‘tık” altında, 3 parmak mı göstereceksiniz?” diye sordu.