Akşener: Farklılaştıkları noktalar olsa da, 6 siyasi partinin bir araya gelmesi önemlidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu gerçekleştirdikleri toplantının ülke gündemine oturduğunu ve heyecan yarattığı belirterek, milletin artık memleket meselelerin birbiriyle konuşabilen siyasetçiler istediğini söyledi.

Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, “Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren, farklılaştıkları noktalar olsa da, 6 siyasi parti liderinin, memleket meseleleri için, bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle, Cumhur ittifakının bileşenlerini, bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de; biz İYİ Parti olarak, bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında, sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi, hem çağın, hem de aklın gereği olarak görüyoruz” dedi.

Yüksek enflasyon ve vatandaşa gelen yüksek elektrik faturalarını eleştiren Akşener, “Emekliler isyanda, asgari ücretliler isyanda, fırınlar isyanda, restoranlar isyanda ama ilginçtir, sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi, Sayın Erdoğan da isyanda. İşi gücü bırakmış, muhalefeti, “yaygaracı” diye suçlamakla meşgul. Zamları ben mi yaptım kardeşim? Madem bize inanmıyorsun, cesaretin varsa, vatandaşın içine kendin çık. Mesela bir gün, Ankara’da, İstanbul’da esnaf gez. Gez de, milletimizin hâlini gör“ dedi.

Akşener, gıda da KDV indirimini olumlu karşıladıklarını ancak bu yöntemle enflasyonun düşmeyeceğini belirtti. Akşener, KDV indiriminden, bir defalık bile olsa, olumlu sonuç alabilmek için, piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan zincir marketlerde, vergi indiriminin, fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi, KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarının ödenmesi, KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için israfın bırakılması önerisinde bulundu.

“Ampulü bulan adam Isparta’yı karanlığa mahkum etti”

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisine değinen Akşener, “Aklı ve bilimi reddeden Sayın Erdoğan, ekonomistlerden sonra, şimdi de, Edison’u mezarında ters döndürmeye karar verdi. Biliyorsunuz kendisi, geçtiğimiz günlerde, Ak Parti iktidarından önce, hayatımızda sadece, mum ve gaz lambası olduğunu iddia etti. Yani, modern hayatın birçok unsuru gibi, ampulü de, bizzat Sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Allah onlardan razı olsun. Partisinin sembolünü ampul olarak belirlemesi de, herhalde bu büyük buluşun, bir nişanesi olsa gerek. Ama gelin görün ki; Ampulü Bulan Adam ve yönetimi, Isparta’mızı, tam 72 saat boyunca, karanlığa mahkum etti” diye konuştu.