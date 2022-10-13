Akşener, her hafta yolsuzluklarla mücadele teklifi vereceklerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarı yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar konusunda eleştirdiği Meclis Grup toplantısında milletvekillerine her hafta yolsuzluklarla mücadele için yasa teklifi vermeleri talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde sıklıkla, “Yolsuzlukların, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun, Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi, biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle, onun hazırlığı içindeyiz” sözlerini hatırlatan Akşener, “Bay Kriz, bundan 20 yıl önce, iktidara gelirken, “3Y’nin, yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı, bir Türkiye inşa edeceğiz.” demişti. Hatta sonraki yıllarda da, bunu başardıklarını iddia etmişti. 20 yıl sonra bugün, aslında “Başaramadık” diyor. “Türkiye’de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var” diyor. Yani aslında bu sözler, bir vaat değil, başarısızlığın apaçık bir itirafıdır” diye konuştu.

Akşener, “Yolsuzluğu engelleyecekmiş. Ben lafa değil, icraata bakarım. Eğer zerre samimiysen, biz sonuna kadar varız. Hatta sen hiç zahmet etme, hiç yorulma. Ben şimdi bizzat buradan, arkadaşlarıma talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için, yasa tekliflerimizi, bir bir Meclise getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman, ne kadar samimisin görelim bakalım. Biz varız, teklifimize evet deyin, destekleyin, gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Haydi bakalım Sayın Erdoğan, çöz de görelim. Hodri meydan” diye seslendi.

Enflasyonla ilgili eleştirilerde bulunan ve enflasyonla mücadele konusunda önerilerini sıralayan Akşener, “Enflasyonu düşürmek için, sadece para politikasına bel bağlayıp, bütün konuyu, Merkez Bankası ekseninde değerlendirme. Merkez Bankası’nın yönetimine, liyakatli kişileri atayıp, bağımsızlığını, yasal teminat altına al. Fiyat İstikrarı Komitesi’ni, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonundan çıkarıp, organizasyon değişikliğine git. Yabancı para ve altın üzerinden, iç borçlanma stratejisine, bir an önce son ver. Kamu harcamalarına, disiplin getirip, enflasyonu arttırıcı vergileri düşür. Türk Lirası’nı değersizleştirerek, rekabetçi olma sevdanı, artık bırak. Sanayi ve teknoloji politikalarını, ürün geliştirme, tasarım, verimlilik gibi kavramlar üzerine kur” dedi.

Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı

22. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı. Grup toplantısında rozeti Akşener’in taktığı Çömez, “Tam 15 yıl sonra bugün aynı çatının altında yurtsever, kararlı ve yürekli bir lider ve onun yol arkadaşlarıyla buluştuğum için yaratana şükrediyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak ve bu aziz millete hak ettiği huzuru yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve onun lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım” dedi.