Akşener iyileştirilmiş parlamenter sistem önerisini açıkladı

İYİ Parti’nin ‘İyileştirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisini Genel Başkan Meral Akşener, “Sistem, sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye, hemen her alanda ülkemizin karşılaştığı sorunların anahtarıdır. Türkiye’nin, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, içine düşürüldüğü sıkıntılardan çıkış yoludur. Adaleti, vicdanı, liyakati, ortak aklı, Türk Devlet geleneğine yakışanı gösteren, milletten yana olanı tarif eden, devletle milleti yeniden buluşturan bir sistem tasarımı, bir ilkesel çerçevedir” diye açıkladı. Akşener, grup toplantısında önerdikleri yeni sistemin ilkelerini 8 başlıkta tek tek açıkladı. Birinci ilkelerinin tarafsız Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Akşener, cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem görev yapacağını, görev süresinin 6 yıl olacağını, hiçbir parti ile bağlantısı olmayacağını, ülkenin başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yönetileceğini söyledi. Akşener, ilkeleri; ‘Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis’, ‘Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim’, ‘Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız, Tarafsız Yargı’, ‘Devlette Liyakat’, ‘İnsan Hakları ve Bireysel Özgürlükler, Güçlü Sosyal Devlet, Güçlü Sivil Toplum, Güçlü Gençler’,’Özgür Basın’, ‘Adil ve Özgür Seçimler’ olarak sıraladı. Akşener, açıkladığı ilkelerin, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin, Türkiye’yi soktuğu girdaptan tek çıkış yolu olduğunu belirterek, “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, ülkemizi içinde bulunduğu kutuplaşma ortamından ve yaşadığımız ekonomik krizden çıkartacak, böylesine kaotik dönemlerin bir daha yaşanmasının önüne geçecektir. Bugünden itibaren, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, akademi dünyası ve milletimizle, sürekli temas halinde olacağız. Bu bizim için aynı zamanda demokrasinin de gereğidir. Önerimizi hep birlikte geliştirip, milletimiz nezdinde, en geniş toplumsal uzlaşıyla hayata geçirmek için, tüm görüş ve önerilere açığız” dedi.

“Memleketi daha fazla küçük düşürmeyin”

Sedat Peker’in iddialarını da değerlendirdiği grup konuşmasında Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan; bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın? Çalışma arkadaşlarına ne zaman çekidüzen vereceksin? Alengirli abuk sabuk işlerinizle, aziz milletimizin en büyük kıymeti olan devletimizi, daha fazla yaralamayın. Çıkın, makamlarınızın sorumluluğuyla, temsil ettiğiniz devletin ciddiyetiyle, gerekeni yapın. Memleketi de, daha fazla küçük düşürmeyin. Ayıptır, günahtır" dedi.