Akşener, Kanal İstanbul için ‘tiksindirici borç’ doktrinini hatırlattı  

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ‘söke söke alırlar’ açıklamasına yanıt verdiği grup toplantısında, “Uluslararası hukukta, “tiksindirici borç” diye bir kavram vardır. Bu kavram, dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine, kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler, iktidardan düştükten sonra, o borcun, ülkedeki vatandaşlardan değil, borcu alan liderlerin, kişisel harcaması olarak kabul edilerek, o kişinin, bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler. Hiç heveslenme, bu parayı milletimiz ödemeyecek. ‘tiksindirici borç doktrinine’ göre, bizzat sen ödeyeceksin” dedi.

Akşener, Kanal İstanbul projesine dahil olmak isteyen yerli ve yabancı bütün finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını da uyararak, “Bu ‘tiksindirici borcu’, milletimizden değil, bizzat, Recep Tayyip Erdoğan’dan isteyeceksiniz” diye konuştu.

Elmalı davasını hukuk rezaleti olarak tanımlayan Akşener, “Başta Adalet Bakanı olmak üzere, iktidarı uyarıyorum. Milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Açılan HSK soruşturması, doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak, toplum vicdanını rahatlatmak ve adaletin tecelli etmesi için, süratle devamı gerekir” açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararını da eleştiren Akşener, “Danıştay, göz göre göre, Sayın Erdoğan’ın, meclisimiz “uygundur” demeden, onaylayamayacağı bir anlaşmayı, tek başına ortadan kaldırmasına cevaz vermiş oldu. Sözüm ona, Türk Milleti adına verdiği bu kararla da, millet iradesinin tek temsilcisi olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, yani aslında, bizzat milletimizi, devre dışı bıraktı” diye konuştu.

Artagan Projesi’ni açıkladı

Akşener, grup toplantısında öz Türkçede ‘bolluk ve bereket’ anlamına gelen Artagan Projesi’ni açıkladı. Akşener, Artagan’ın nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistem olduğunu, tüm mali denetimin yapay zeka ile yapılmasını öngördüğünü belirterek, finansal kurumlar ile Artagan arasındaki veri paylaşımıyla tüm verilerin Artagan'a ulaşarak kayıt altına alınacağını ve kayıt dışının izlenebilir hale geleceğini anlattı. Akşener, Artagan’ın devlet bütçesine, 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlayacağını belirterek, projenin ilk aşamasının Türkiye’deki tüm para akışının, dijital sistemlere taşınarak, nakitsiz toplum sürecinin hazırlanmasını oluşturduğunu söyledi.