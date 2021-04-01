Akşener: Madem aynı politikalar sürecekti neden bizi bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomide yaşanan gelişmeleri eleştirdiği Meclis grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede istikrardan söz edilemeyeceğini belirterek, “Eski başkan Sayın Ağbal’ı, faizleri artırdığı için görevden aldın. En azından, kamuoyuna böyle yansımasına izin verdin. Ama nedense, yeni gelen başkanın ilk beyanatı, yüksek faiz politikasını sürdürmekten yana oldu. Ben de şimdi doğal olarak, sormak istiyorum. Madem yeni başkan, faiz düşürmeyecekti, o zaman, Sayın Ağbal’ı neden görevden aldın? Madem yeni başkan, aynı politikaları sürdürecekti, o zaman, neden bizi bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin? Görülüyor ki; Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin gerekçesi, ekonomi değil. Milletin refahı, esnafın, çiftçinin sorunları hiç değil. Türkiye, AK Parti içindeki çekişmelere, siyasi hesaplaşmalara kurban ediliyor” dedi. Akşener, alınan son kısıtlama kararlarına ilişkin olarak ise “Sizin lebalep kongrelerinizdeki keyfiniz, Allah’ın sofrasından daha mı kıymetliydi? Kongrelerinize yasak gerektirecek bir durum yoktu da mübarek sofralarda mı aklınız başınıza geldi?” diye sordu. Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine de değindiği grup toplantısında “Kim ne derse desin, şunu herkes bilsin ki, o sözleşme hala geçerlidir. Yöntem de açıklanan karar da hem hukuken hem de siyaseten geçersizdir” diye konuştu.

ÜNAL: KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE

AK Parti’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında AK Parti Grup Başkanvekilliklerine Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş seçildi. AK Parti Grup Başkanvekilliğine yeni seçilen Mahir Ünal, Meclis’te gazetecilerin bir TV kanalında kabine değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamalarının hatırlatılarak ‘Kabine değişikliği var mı?’ sorusu üzerine “Ben 2023’e kadar Cumhurbaşkanımız bir kabine değişikliği gerçekleştirecektir’ dedim. 2023 kısmı çıktı, Cumhurbaşkanımız kabine değişikliği yapacaktır kısmı kaldı. Kabine değişikliği, Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü zaman ve şekilde gerçekleştireceği bir değişiklik. Bizim bu konuda bir açıklama yapmamız doğru olmaz” yanıtını verdi. Önümüzdeki dönemin yol haritasını da çizen Ünal, reformları taçlandıracakları asıl çalışmanın yeni anayasa olacağını belirterek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yeni bir anayasa ile başlama hedefinde olduklarını söyledi.