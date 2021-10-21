Akşener: Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçi oldular

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve ekonomiye yansımalarına ilişkin açıklamalar yaptığı Meclis Grup toplantısında “Üç yıl önce Erdoğan faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisi, medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde, bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan. İşte size Partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye” dedi.

Normalde 4 sene görev süresi olan Merkez Bankası başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi olduklarını söyleyen Akşener, “Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz. Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sen ise sadece seyrediyorsun. Merkez Bankası Başkanı seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. Madem o kadar rezervin var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun. Edemez. Çünkü rezervler Merkez Bankası’nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı” diye konuştu. Merkez Bankası’nın net rezervinin eksi 43 milyar olduğunu söyleyen Akşener, Türkiye’nin en güzide kurumu olan Merkez Bankası’nda ne bağımsızlık ne de itibar kaldığını söyledi. Akşener, erken seçim çağrısını “Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın çamura yatmanın alemi yok. Artık vakit hesap, seçim vakti. Artık vakit iyilerin vakti “ sözleriyle yeniledi.

Dış politikada Suriye uyarısı

Grup toplantısında dış politikaya yönelik açıklamalarda da bulunan Akşener, S400’ün maliyetinin 13,5 milyar dolar olduğunu bunun karşılığında Türkiye’nin elinde F35 posterleri kaldığını belirterek, “Bu milletin parasını daha fazla sokağa atamazsın. Afrin'de kalmak için Putin’e 2,5 milyar dolar ödeyeceksen sana kiracı denir. Ya Esad’la masaya otur, ya da Mehmetçiğimizi korumak için gereken tedbirleri al. Ama Putin'e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme” dedi. Türkiye’de 5,5 milyon sığınmacı bulunduğunu hatırlatan Akşener, “Sayın Erdoğan, abidik gubudiği bırak otur Esad'la anlaş. Can güvenliklerinin sağlanmasıyla bu insanların gönderilmesini sağla. Yoksa hayal ettiğinin çok ötesinde işler ortaya çıkar. Suhuletle git anlaş” dedi.