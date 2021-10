Akşener: Millet ittifakı olarak tek Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden devam eden tartışmaları gündeme getirerek, Millet İttifakı olarak tek bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini söyledi.

Başbakanlığa talip olduğunu bir kez daha tekrarlayan Akşener, “Tam bir haftadır, televizyonlarda, “öyle mi olacak, böyle mi olacak?”, “Onu mu dedi, bunu mu dedi?” tartışmaları var. Oysa söylediğim, çok açık. Millet İttifakı olarak, bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine biz, yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz “ diye konuştu. Akşener, sorunun bir sistem sorunu olduğunu, aday gösterilecek kişinin dünyanın, en becerikli, en muteber insanı bile olsa, Türkiye’nin bu ucube sistemle yönetilemeyeceğini belirterek, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin, öncelikli görevinin Türkiye’yi hızla çağdışı sistemden kurtararak, kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasiyi hayata geçirmek olacağını söyledi.

“Evet ben, bu ucube sistemdeki Cumhurbaşkanlığına talip değilim. Ama seçimlerden 1’inci parti olarak çıkmaya ve bunu hep birlikte başardığımızda, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in, ilk Başbakanı olmaya talibim” diyen Akşener, Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerektiğini de ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” açıklamasına ilişkin olarak, “Her hafta, toplumumuzun yeni bir kesimi, terörist ilan edilir hale geldi. Çiftçimiz, esnafımız, üreticimiz, zaten bayağıdır iktidarın terör listesinde. Yakın zamanda, marketler bu kategoriye alındı. Daha geçen hafta barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Dün itibariyle de, kebapçılar terörist oldu” değerlendirmesini yaparak kürsüye bir kebapçıyı çıkararak söz verdi.

Rüzgargülü Projesini açıkladı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaparak vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan Akşener, İYİ Parti olarak, derin yoksullukla mücadele planları kapsamında hazırladıkları projelerden ilki olan okul çağındaki her çocuk ve gencin kahvaltı ve öğle yemeğini, ücretsiz olarak sunacakları Rüzgargülü Projesini açıkladı. Rüzgargülü’nü, sağlıktan eğitime, istihdamdan yerel ekonomiye, yoksulluktan gelir eşitsizliğine kadar, Türkiye’nin en can alıcı sorunlarına parmak basan, çok yönlü bir kalkınma projesi olarak tasarladıklarını söyleyen Akşener, ”Bugün Türkiye’de, her 3 çocuktan 1’i, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ediyor. Rüzgargülü Projesi, yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerinde nakit transfer programlarına benzer bir etki yaratacak. Rüzgargülü Projesi uygulandığında; tam 1,6 milyon insanımız, yoksulluktan kurtulacak, gelir eşitsizliği de, yüzde 1,6 oranında azalacak” dedi.