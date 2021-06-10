Akşener, müsilaj sorununa çözüm önerilerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin, “Yapılan araştırmalara göre, Karadeniz’e ve Marmara’ya dökülen atıkları yüzde 40 oranında azaltırsak, müsilaj sorunundan ancak 6 yılda kurtulabileceğiz. İktidar farkında olmasa da, müsilaj belası işte bu kadar ciddi bir sorundur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önlem almakta geç kaldığını söyleyen Akşener, “Son bir haftada, musilaj kıyılarımızı sarıp, gündem olunca, nihayet Bakanlık, acil durum eylem planı yapmaya başladı. Onlarca bilim insanının aylardır yaptığı uyarıya kulak asmayan Bakanlık, sustu sustu, en sonunda Sayın Erdoğan, ‘Çevre bizim işimiz’ deyince, nihayet adım attı. Şu üstün liyakate bakar mısınız? Devletin bakanı, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla” demeden işe başlayamıyor. Bilimin uyarısı yetmiyor. Vatandaşın tepkisi yetmiyor. Bu işinin ehli arkadaş, Sayın Erdoğan parmak şaklatmadan adım atamıyor” diye konuştu.

Akşener, Marmara Denizi’ndeki müsilaj ile ilgili olarak çözüm önerilerini, Marmara Denizi’ne dökülen atık suların tamamının, ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi, bunun için yerel yönetimlerin desteklenmesi, mevcut arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine çevrilmesi, iyi tarım uygulamalarına geçilmesi, denizlerin dip hayatına zarar veren, trol tipi avcılığa karşı yaptırımların artırılarak, Marmara Denizi’ne atık su döken ve nüfusu 5 binden fazla olan yerleşimlerde biyolojik arıtma tesisi kurulması olarak sıraladı.

“Kanal İstanbul yeni bir ihanettir”

Akşener, Kanal İstanbul projesini de eleştirerek, “Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin, daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, ekonomistlerin ikazlarına rağmen, İstanbullu açıkça ‘İstemiyorum’ diyorken, kime, ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla ‘Yapacağız’ dedikleri o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje, İstanbul’a yeni bir ihanettir. Bu proje, milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje, hattı zatında, bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır” dedi.