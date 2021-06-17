Akşener:  Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i Nobel’e aday göstermek istiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs aşısını bulan Biontech’in kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’yi Nobel’e aday göstermek istediklerini açıkladı.

“Uğur ve Özlem hocalarımızın, memleket sevgisiyle aldıkları inisiyatif sayesinde, nihayet Türk Milleti, aşısızlık sarmalından ve yeni dalgalardan, kurtulma sürecine girdi” diyen Akşener, her iki isminde mRNA aşısını bularak, insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduklarını söyledi.

Akşener, “COVID-19 salgını söz konusu olmasaydı da, kanser çalışmaları nedeniyle, bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İYİ Parti grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Türklerin gururu olan, bu iki bilim insanımızı, insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel’e aday göstermesini talep edeceğiz.Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bizler için unutulması imkansız, Türk Milleti’nin, ebediyen gururla anacağı, vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize, meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz” dedi.

NATO zirvesini değerlendiren Akşener, dış politika da bir savrulma yaşandığını belirterek, “Daha düne kadar, verip veriştiği NATO, bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar, bakanlarından tutun da, atanmış bürokratına kadar, bu arkadaşların tamamı, ‘Muhalefetin dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hain, zalim Biden’ diyorlardı. Sonra ne oldu? Basın toplantısında, Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ‘Dostum Biden’ dedi. İşte size, Sayın Erdoğan’ın bipolar dış politika anlayışının son örneği, işte size, kanka diplomasisinin Türkiye’yi getirdiği son nokta” diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği uzatılsın

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda yapan Akşener, çalışanların ve işverenlerin zor durumda olduğunu belirterek, “Kısa çalışma ödeneği ay sonunda bitiyor. Bu ödenekten, 1 milyon 300 bin çalışanımız faydalanıyor. Kısa çalışma ödeneği sonlandırılınca, işten çıkarma yasağı da son bulacak. Yani bugünün şartlarında, bu insanlarımızın önemli bir bölümü, işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Ne işverenler, ne de çalışanlarımız henüz buna hazır değil. Mevcut şartlarda devleti yönetenlerin yapması gereken çok açık. Yardımları da, kısa çalışma ödeneğinin süresini de, bir an önce uzatın. Bu hem çalışanlar için, hem de piyasalar için çok önemli. Atacağınız adımları açıklamayı da, alışkanlık haline getirdiğiniz üzere, son dakikaya bırakmayın, insanlarımızın sırtına, bir de bunun stresini yüklemeyin” dedi.