Akşener: Rekabetçi kur masalı adeta bir korku filmine dönüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti kadrolarının elinde ekonominin can çekiştiğini belirterek, “6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı, gelinen noktada âdeta bir korku filmine dönüştü. Beştepe Sokağı’nda Kâbus…” diye konuştu.

İYİ Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştirerek, “Bay Kriz ve arkadaşlarının dahiyane ekonomik modelleri sonucunda, iyiye giden, tek bir ekonomik gösterge bile yok. Ama ilginçtir; milletimiz böyle ibretlik bir tabloyla karşı karşıyayken; bu arkadaşlar hala bizleri, ısrarla, her geçen gün ağırlaşan sorunlarımızın, aslında var olmadığına, ikna etmek için uğraşıyorlar. Yani ekonomik modeller gelip geçiyor, ama ikna siyaseti tam gaz sürüyor” dedi.

Türk Telekom’u gündemine alan Akşener, Cumhuriyet tarihinin, en büyük vurgunlarından birinin Türk Telekom’da yaşandığını, bilerek ve isteyerek bu soyguna göz yumulduğunu söyleyerek, “Hisseler 2026 yılında ücretsiz olarak devlete geçecekti. 2026’yı beklemediler, Varlık Fonu’na, 1 milyar 650 milyon dolara, tabiri caizse çaktılar. Yani, milletin kesesinden, 24 buçuk milyar lirayı daha, zarar hanesine yazdılar. Pandemide vatandaşına ancak 10 milyar liralık nakit desteği verebilen Bay Kriz, eski dostu Mösyö Hariri için 24 buçuk milyar lirayı bir çırpıda harcadı” dedi.

“İYİ Parti iktidarında; insanlarımızın, memleketten ayrılmak için nedeni kalmayacak” diyen Akşener, “Ama dönmek için, çok fazla sebebi olacak. Herkes hak ettiği değeri, bu topraklarda bulacak. Onlar geldikleri gibi, tıpış tıpış gidecekler. Devri iktidarlarında kaçırdıkları, bu ülkenin yetişmiş insanları da, gittikleri gibi dönecekler” diye konuştu.

“Bu hesaptan kesinlikte iktidar çıkmayacak”

AK Parti ve MHP tarafından Meclise sunulan seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak “Anlaşılan korku bacayı sarmış” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Oldu olacak hazırlayın bir kanun; “biz iktidar olana, ortağımız da barajı geçene kadar seçim tekrar edilir” diye şerh düşün, olsun, bitsin” dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, “Ne yaparsanız yapın; ister 6’yı ters çevirip 9 göstermeye kalkın, ister geçmişte yaptığınız gibi 2009’un sıfırlarını atıp, 29’la 11’i toplayıp; 40 yapar deyin... Bu sefer bu kendinize has matematiğiniz dahi sizi iktidar yapmayacak; bu hesaptan kesinlikle bir iktidar çıkmayacak. Milletimiz olup bitenlerin, kurulan tuzakların, kurgulanan senaryoların ve hilelerinizin farkındadır” diye konuştu.