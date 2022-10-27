Akşener: Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni Ekonomi Modeli” diyerek pazarlanan ucube model yüzünden ekonominin can çekiştiğini belirterek, Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık faiz indirimini “Faizlerin düşüşü, sadece kağıt üzerinde kaldı. Çünkü artık piyasalar bile, Merkez Bankası kararlarını, piyasa deyimiyle söyleyeyim; “Satın almıyor.” Şirketlerin hiçbiri, Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlar üzerinden, ticari krediye ulaşamıyor. Yani, Bay Kriz’in maharetli yönetimi sayesinde, artık üfürme rakamlarla yapılan, algı yönetiminin, oyuncağı hâline gelmiş. Piyasanın bile itibar etmediği, bir Merkez Bankası, aslında yok hükmündedir” dedi.

“Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada, faizcilerin en çok sevdiği kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bir yandan, “Faizle savaşıyorum” masalıyla milletimizi meşgul ederken, öte yandan milletin hazinesini gidip tefecilerin ayaklarına seriyor” diyen Akşener, 2023 bütçesinde faiz ödemelerinin 565 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Akşener, “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince ne olur? Diğerleri de yanlış devam eder. Ekonominin bu altın çocuklarının, 2024 yılı için öngördükleri faiz ödemesiyse, 320 milyar liraydı. Şu anki tahminleri tam 698 milyar lira. İki katından fazla, tabi o da tutarsa. Üstelik bütün bu rakamlara, 1970 model kur korumalı mevduat uygulaması da dahil değil” dedi.

Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyete dönük sözlerine “Bu arkadaş, her bir cümlesi ayrı bir patolojik vaka olan bir açıklama yaptı. Bu sözleri cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının içini boşaltmak olur. Bu düpedüz, patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa, art niyetlidir” dedi.

AK Parti’nin giderayak Cumhuriyeti yıpratmak istediğini söyleyen Akşener, “Bugünkü mücadele; AK Parti ve İYİ Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele; Vahdettin’in gemisine binenlerle, Mustafa Kemal’in büyük vizyonunun, peşinden gidenlerin mücadelesidir. Ve bizler, dimdik ayakta oldukça, kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar” diye konuştu.

Fakıbaba’ya rozetini Akşener taktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı. Fakıbaba yaptığı açıklamada, “Siyaseti halkın hizmetkarı olarak gören bir kardeşiniz olarak benim burada olmanın tek sebebi millete hizmet aşkıdır. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum. Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, zamanı gelmiştir” dedi.