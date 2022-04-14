Akşener seçim çağrısı yaptı, kira artışlarını eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomiye ilişkin ‘sabredin’ sözlerini eleştirerek, “Milletimizi el birliğiyle içine soktukları ekonomik krize karşı geliştirdikleri dahiyane çözüm ‘sabretmek’. Sabır taşı artık çatladı, milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil, bir mecburiyettir” dedi.

Meclis Grup konuşmasının ağırlıklı bölümünü ekonomiye ayıran Akşener, emekliye verilen bayram ikramiyesinin dolar cinsinden güncellendiğinde 3 bin 700 liraya, TÜFE’ye göre güncellendiğinde 2 bin 860 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kira artışlarına tepki gösteren Akşener, “Yaşanan talep patlaması, kiraları da astronomik seviyelere çıkarttı. Bir yabancı için ayda birkaç yüz dolar çok önemli bir para değilken, milletimiz için maaşının neredeyse tamamına denk geliyor. Bu ihanetin sonucunda bugün memleketimizin en güzel semtlerinde, en güzel evlerinde artık Türk vatandaşları oturamıyor. Bugün Türk vatandaşları, bu ülkenin sahillerine gidip tatil yapamıyor” dedi.

Akşener, enflasyona ilişkin olarak iktidarın verdiği tarihlerin sürekli değiştiğine dikkat çektiği konuşmasında “Bay Kriz ve arkadaşları, artık vadeyi uzatmaya başladılar. Nitekim affını isteyeceği gün gittikçe yaklaşan Nebati Bakan, bu haftanın başında ‘Enflasyon, Aralık ayında düşecek’ dedi. Böylece kendisi, o zamana kadar muhtemelen paket olacağı için topu yeni gelecek bakana atmış oldu” diye konuştu. Akşener, iktidara elektrik zamlarını geri çekme çağrısında da bulundu.

“Kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden siyaset yapıyoruz”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlere bir yıldan fazla bir süre olmasına rağmen muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda yaşanan tartışmaların, problemlerin zirveye çıktığı bu dönemde dikkatleri başka tarafa çekme ve gerçeklerin üzerini örtme çabası olarak değerlendirdi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, “Biz kişiler üzerinden değil, ilkeler ve prensipler üzerinden siyaset yapıyoruz. İktidarı değil, bozulan düzeni değiştirmek için uğraşıyoruz. Yoksa sistem aynen devam ettikten sonra; Ahmet gitmiş-Mehmet gelmiş, A Partisi gitmiş-B partisi gelmiş bir anlamı olmaz. Biz kişilerin değil, sistemin alternatifiyiz. Bu süreci de kişiler, partiler üzerinden değil ilkeler üzerinden yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Kimse merak etmesin, bu ülke için en doğru kararları almaya gayret edip, en güzel adımları da birlikte atacağız” diye konuştu.