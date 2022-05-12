Akşener, sığınmacı sorunu için Meclis’e özel oturum çağrısı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündemine oturan Suriyeli sığınmacılar sorunun partiler üstü bir mesele olduğunu belirterek, konunu Meclis’te ele alınması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, iktidarın meseleyi çözmek yerine polemiklerle geçiştirdiğini, hamasi konuşmalarla basitleştirdiğini belirterek, “Biz, Gazi Meclisimizin, bu önemli sorunumuzun çözümünde, bir tartışma, istişare ve başarılabiliyorsa bir uzlaşma zemini olduğuna inanıyoruz. Bu mesele, partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki; gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde, meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım, milletimizi ve memleketimizi bu cendereden birlikte çıkartalım. TBMM Başkan, Sayın Şentop’un, bu haklı ve meşru çağrımıza, kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor, bunun esasında, milletimizin acil bir çağrısı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Akşener, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üzerinde de konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktinin geldiğini söyledi.

İYİ Parti olarak sığınmacı sorununda akılcı ve soğukkanlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Akşener,” İYİ Parti olarak bizim hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye’de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da, bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda; başta Avrupa Birliği olmak üzere, sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık sığınmacıların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Konut paketi servet transferinden başka bir şey değil “

Akşener, açıklanan konut paketini değerlendirdiği konuşmasında paketin vatandaşın konut sahibi olmasını daha da imkansız hale getireceğini belirterek, “Faizleri düşürüp, konut fiyatlarının düşeceğini beklemek, Bay Kriz’in masalsı hayal dünyasında mümkün olsa da, maalesef Türkiye’nin gerçekleriyle örtüşmez. “Müjde” diye ambalajlanmak istenen bu kampanya, kamu kaynaklarının, yine, yeni ve yeniden inşaat sektörüne aktarılmasından ve servet transferinden başka bir şey değildir” dedi.

Akşener, maliyetler düşmediği sürece, küçük ölçekli müteahhitlere, uygun kredi vermenin sorunu çözmeyeceğini belirterek, “Konut satışını teşvik edecek devlet desteği yerine, konut üretimindeki girdileri ucuzlatacak, sanayi yatırımlarına teşvik verin. Böylece hem müteahhit, hem de sanayicimiz kazansın” diye konuştu. Akşener, İYİ Parti’nin EYT çözüm planını da açıkladı.