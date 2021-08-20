Akşener:  “Türk askerinin Afganistan’da işi yok"

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da, NATO çerçevesinde görev yapan Türk askerinin ülkede kalıp kalmayacağı ve Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğini sağlamasıyla ilgili tartışmalar yaşanırken, muhalefet partileri Türk askerinin çekilmesi konusundaki çağrılarını sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha Türk askerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Akşener, “Afganistan diye bir ülke kalmadı, bir devlet kalmadı Türk askerinin orada işi yoktur. Sayın Erdoğan’ın Taliban ile ilgili bugün yaptığı açıklamayı yarın değiştirebileceğini bildiğimiz için dün başka, evvelsi gün başka konuştuğu için bu konudaki son kararını da bilemiyoruz. Türk askerinin Afganistan’da kalmasının bir önemi yok, Afganistan diye bir devlet kalmadı” dedi.

Orman yangınlarının yaşandığı Muğla’dan Afganistan ve göç sorununa ilişkin açıklamalar yapan Akşener, Türkiye’de milyonlarca sığınmacı bulunduğunu, ülkede nüfus dengesinin değiştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında yapılan görüşmeye ilişkin olarak, “Sayın Erdoğan sana soruyorum; Biden ile ne konuştun? Afganlar üzerinden ne yapıyorsun? Almanya ile Avrupa Birliği ile Suriyeliler üzerinden ne konuşuyorsun, egemenliğini niye paylaşıyorsun, bunu yapmaya yetkin var mı?” diye sordu.

“Türkiye’nin sığınmacı sorunu göz ardı edilemez”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Suriyeli sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamada, 10 yılın geride kaldığını belirterek, “Büyük bir misafirperverlik gösterdik ama, o savaşın sonuçlanması için hiç çaba göstermedik. Bir şey yaptık, Avrupa Birliği ile rüşvet pazarlığı yaptık. Biz ırkçı falan da değiliz. Biz nefret diline karşı olan insanlarız. Evrensel barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya inanan sosyal demokrat bir partiyiz. Ama Türkiye’nin bir sığınmacı sorunu olduğunu göz ardı edemeyiz” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Suriyeli sığınmacıların hem sosyal hem de ekonomik anlamda yaşattığı sıkıntıların ortada olduğunu belirterek, “İktidarın sığınmacı varlığını artık siyasi hesapları için kullandığı apaçık ortadadır. Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli sığınmacı sayısının ciddi anlamda hızlandırıldığına dair bilgilerin gelmesi de bunun kanıtıdır” dedi.