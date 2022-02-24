Akşener, Ukrayna ile savunma sanayi işbirliğine destek verdi, Rusya’yı geri çekilmeyi çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerileme ilişkin, Rusya’nın egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik, tehdit oluşturulmasının kabul edilebilecek bir tutum olmadığını belirtti. Rusya’nın öncelikle işgal ve ilhak ettiği Kırım’dan çekilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, “Rusya’yı, bir an önce, bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. Bu gerilimli ortama rağmen, iktidarın, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını olumlu buluyoruz. Ukrayna, Türkiye için savunma sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayabilecek bir ülkedir. Bu alandaki iş birliğinin, geliştirilmesini ve derinleştirilmesini destekliyoruz” dedi.

Rusya’nın, NATO’nun genişlemesi ile bağlantılı olarak kendi güvenliğine dair kaygıları bulunduğunu kaydeden Akşener, “Bir yandan Rusya’yı, diğer yandan da NATO müttefiklerimizi bir an önce, yapıcı bir gündem üzerinde çalışmaya davet ediyoruz. Bu gündemin, Avrupa güvenliğine dair yeni bir şemsiye oluşturmaya yönelik olacağı oldukça açık. Silahsızlanma, silahların denetimi, güven arttırıcı önlemler ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak bu müzakerelere, ülkemizin en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor” dedi.

Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, Tarkan’ın “Geççek” şarkısını da gündeme getirerek, “Nedense bu şarkı, bazılarına çok ağır geldi. Şarkıda küfür yok, hakaret yok. Ama bu arkadaşların, o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Kendilerini eleştirmek yerine, “kuzu kuzu” oturanlara alerjileri yok. Havuz medyasındaki “dilli düdüklere” alerjileri yok. İhaleleri “hüp diye” götüren, “a-acayip” müteahhitlere alerjileri yok. Aslında, Tarkan “Geççek” diye şarkı yapınca, arıza çıkarmaları çok normal. Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar” diye konuştu.

“EYT çalışması tamamlandı”

İYİ Parti’nin EYT ile ilgili çalışmasını tamamladığını belirten Akşener, “Hesabını kitabını yaptık. Devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık. Prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız, yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Diğer emekliler gibi, sağlık imkanlarına tam olarak erişebilecekler. Herhangi bir başvuru dönemi de öngörmüyoruz. EYT’liler, istedikleri zaman müracaat edip, düzenlemeden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT’li olacak 1,8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek. İstedikleri zaman, yeniden işgücü piyasasına dönebilecek” dedi.