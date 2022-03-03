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  4. Akşener: Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir

Akşener: Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin, ‘Putin haddini aşmıştır. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Rusya’nın bu durumu ortadayken, Türkiye’nin güvende olduğunu kim iddia edebilir?“ dedi. Meclis grup toplantısında konuşan ve Rusya’ya karşı izlediği politika nedeniyle iktidarı eleştiren Akşener, Putin’in idaresindeki Rusya nedeniyle, herkesin güvenliğinin tehlikede olduğunun farkında olmasına karşın, Rusya’nın bu halinden memnun olan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. 

Akşener, “Aklı başında insanlar tarafından yönetilen her devlet, eğer bağımsızlığını ve egemenliğini, Rusya’ya karşı korumak istiyorsa, belirli adımlar atmalıdır. Ancak; Türkiye, bu adımları atamayacak kadar, Rusya’ya bağımlı hale getirilmiştir. İki ülke arasındaki ilişki, dengeli ve simetrik değildir. Bu ilişki, Rusya lehine asimetrik bir ilişkidir. S400’lerden, Suriye’ye, Akkuyu’dan, turizme kadar, hemen her alanda, bu asimetrinin, Türkiye’yi düşürdüğü kırılgan durumun yansımalarını görüyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın, Avrupa Konseyi’ndeki üyelik haklarının, askıya alınmasına ilişkin oylamada Türkiye’nin çekimser kalmasını eleştiren Akşener, “AK Parti iktidarının, dış politikada memleketimizi düşürdüğü kırılgan durum” değerlendirmesi yaptı.

“Yarının Türkiye’si için adım attık”

Akşener, 6 siyasi partinin hafta başında açıkladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına ilişkin olarak “Çok önemli bir adım attık. Ülkemizi, sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye, her alanda yıpratan, milletimizi işsizlik, umutsuzluk ve hayat pahalılığı üçgenine hapseden, Devletimizi de itibarsızlığa, liyakatsizliğe ve beceriksizliğe mahkûm eden, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ucubesinden kurtulmak için, yarının Türkiye’si için çok önemli bir adım attık” dedi.

Cumhurbaşkanının ‘Bizler, teksir kağıdından sarı defterlerle okuduk, bu mevkilere kadar geldik’ sözlerini eleştiren ve gençlerin sorunlarına değinen Akşener, ”Her birimiz, teksir kağıdı nedir, elbette biliriz. Peki sen, kuşe kağıtla okumana rağmen, okuduğun okulun, hiçbir faydasını görememek nedir bilir misin? Sınavlardan, yüksek puanlar almana rağmen; mülakatta, hakkının yenmesinin acısı nedir bilir misin? Sen de aynı benim gibi; Cumhuriyetimizin sunduğu fırsat eşitliğinden, sağladığı imkanlardan faydalandın. Bugün senin yönettiğin Türkiye’de; gençlerimiz, cumhuriyetin sunduğu o imkân ve fırsatlarından yoksun kaldı” dedi.

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