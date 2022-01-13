Akşener: “Yeni ekonomi modeli ekonomiyi daha kırılgan hale getirdi”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni ekonomi modelinin ekonomiyi daha kırılgan hale getirdiğini belirterek, makro istikrarın sağlanması için iktidara, önce enflasyon-devalüasyon sarmalını tersine çevirecek adımları atması çağrısında bulundu. Ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, para politikasında, ekonomideki riskleri, göz ardı ederek, küresel gelişmeleri de yok sayarak atılan adımlarla Türk Lirası’nı tarihinin en değersiz dönemine girdiğini, Merkez Bankası’nın politika faizlerinin düştüğünü ama diğer bütün faizlerin yükseldiğini belirterek, özel sektörün yatırımlarını, kamunun da, borçlanmasını, daha yüksek faizlerle, finanse etmek durumunda kaldığını, kredi risk priminin tarihin en yüksek seviyelerine çıktığını söyledi. Akşener, uygulamaya konulan kur korumalı mevduat sisteminin de işe yaramadığın belirterek, “Eğer gerçekten, makroekonomik bir istikrar yakalamak istiyorsanız, işe, ilk önce, enflasyon-devalüasyon sarmalını, tersine çevirmekle başlayın. Şu anda, Türk Lirası’nın, tehlikeli derecede değersiz olmasının sebebi; bu enflasyon-devalüasyon sarmalına karşı, çözüm üretemiyor olmanız. Döviz kuru arttıkça, üretim maliyetleri ve beklentiler olumsuz etkileniyor. Enflasyon da, hem artıyor, hem de katılaşıyor. Enflasyon arttıkça da, Türk Lirası’nın üzerindeki baskı artıyor, döviz kuru, daha da değer kazanıyor” dedi.

HDP’li Güzel’in fezlekesi Karma Komisyon’a havale edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke dün Meclis’e ulaşmasının ardından hızla Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. HDP Milletvekili Güzel’in öldürülen PKK’lı teröristin cep telefonunda fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun kısa sürede toplanması bekleniyor. Halen komisyonda 1400’ün üzerinde dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Komisyon, fezlekelerden istediklerini öne çekebiliyor. Karma Komisyon bünyesinde önce hazırlık komisyonu kurulacak ve bu komisyon 1 ayda dosyayı karara bağlayacak. Karma Komisyon’da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verilmesi durumunda TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak. Meclis Genel Kurul’undaki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması için salt çoğunluk yeterli.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharına ilişkin sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır” dedi.