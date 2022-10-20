Akşener’den Amasra tepkisi: Bir katliama şahit olduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 41 kişinin hayatını kaybettiği Amasra’daki maden kazasına ilişkin olarak Sayıştay raporlarına işaret ederek “ beceriksizliğin, iş bilmezliğin ve aymazlığın, sebep olduğu, bir katliama şahit olduk” sözleriyle tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kader planı”" açıklamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanının 41 kişinin hayatını kaybettiği felaketten bile başarı hikayesi çıkarmaya kalktığını kaydeden Akşener, “Yaşadığımız ekonomik felaketten, başarı hikayesi çıkarmaya uğraşmak, yetmemiş olacak, tuttu ölümden de, başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. 8 sene önce Soma’da, utanmadan çıkıp, “ölüm bu işin fıtratında var” demişti. Bu defa da çıkıp “Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık” dedi. “Biz, kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır” dedi. Hamdolsun hepimiz, kadere iman edenlerdeniz. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu, perdelemek için, imanımızı sömürmeye kalkmak, kimsenin haddi de, hakkı da değildir” diye konuştu.

Akşener, Bartın’da yaşanan katliamda, sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin, takipçisi olacaklarını söyledi.

“Hazinemizi tefecinin eline düşürmüşler”

Meclis Grup toplantısında ekonomiye ve Meclise sunulan 2023 Yılı Bütçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akşener, bütçenin seçim bütçesi olduğunu belirterek, “2023 yılında, bütçe harcamalarının, 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin, 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe açığının da, 659 milyar lira olması öngörülüyor. Harcamalar içinde; 566 milyar lira faiz ödemelerine, 103 milyar lira da, kamu özel işbirliği ödemelerine ayrılmış. İlginçtir, 2023 yılına uzatılmasına rağmen bütçede, kur korumalı mevduata ise, ödenek ayrılmamış. Bu da bütçenin ne kadar samimi olduğunu, bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

2023 yılı için, 21,5 lira olarak belirlenen ortalama dolar kurunun gerçekçi bulmayan Akşener, “Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, önümüzdeki yıllardaki, iç borç faiz ödemesi yükümlülüğümüz, anapara ödemelerini geçmiş. Yani faiz, borcun aslını geçmiş. Yani; Hazinemizi, tefecinin eline düşürmüşler. Ne diyelim, Allah, memleketimizi bu duruma düşürenleri, ıslah etsin” dedi.

Akşener, dezenformasyon yasasına ilişkin olarak ise “Şüphesiz ki, bu yasa milletimizin hafızasında, bir utanç vesikası olarak kalacak.Türk demokrasi tarihinde, kara bir leke olarak anılacak. Tarihinin hiçbir döneminde, esaret kabul etmeyen bir millete, pranga vurmaya çalışan bu aymazlığı ne tarih, ne de vicdanlar unutmayacak” diye konuştu.