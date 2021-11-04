Akşener’den Cumhur İttifakına ‘Kürdistan’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Siirt ziyaretinde bir vatandaşın ‘burası Kürdistan’ sözlerine ilişkin olarak Cumhur İttifakı’ndan gelen tepkiye, Meclis Grup Toplantısı’nda yanıt verdi. Siirt’te, her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında, bu defa da bir HDP çalışanının, ziyaret ettikleri esnafa gelip, “burası Kürdistan” dediğini belirten Akşener, “Birden, İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları, şoke olmuş bir biçimde, feveran etmeye başladı.

Neymiş? Nasıl olur da, “burası Kürdistan” dermiş. Neye şaşırıyorsunuz kardeşim? Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz? “HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır” diyoruz. “Kürdistan” söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla, bu durumda bizim açımızdan, şaşırtıcı bir şey yok. Cumhur İttifakı mensupları, sırf bize sallayacaklar diye, PKK’nın ajandasını, Türkiye’nin gündemine taşıdılar” diye konuştu.

Akşener, “Onlar, istedikleri kadar, olay çıkartsınlar; biz, Siirtli’nin, Batmanlı’nın derdini konuşmaya devam edeceğiz. Onlar, istedikleri kadar, milletimizi bölmeye çalışsınlar, biz, birleştirmeyi sürdüreceğiz. Onlar, istedikleri hamaseti yapsınlar; biz, bu memlekette, Kürt’le Türk’ün karşı karşıya getirilmesine, paydaş olmayacağız. Kimse kusura bakmasın” dedi.

Ekonomide en önemli sorunlarından birinin yüksek enflasyon olduğunu ve beraberinde belirsizlik getirdiğini ifade eden Akşener, enflasyonla mücadele kararlı bir duruş sergileyen, beklentileri yöneten ve itibarı yüksek bir Merkez Bankası olmadan, başarıya ulaşılamayacağını söyledi.

“İktidarın sözlerine yanaşan kaybeder”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanların, bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığındıklarını belirterek, “Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. İktidarın gölgesi kurtarıcı olsaydı bu iktidarı kurtarırdı. Oysa iktidar her gün kaybediyor. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir” dedi.

Sancar, “HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir” diye konuştu.