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  4. Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘ahlak yoksunu’ yanıtı

Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘ahlak yoksunu’ yanıtı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ‘ahlak yoksunu’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Sayın Erdoğan; asıl ahlak yoksunu ülkenin yarısı açlık sınırı altında yaşarken, dolar 10 lira 43 kuruş olmuşken, utanmadan, sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan, ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir” sözleriyle karşılık verdi.

Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz günlerde, kendisi bana ‘ahlak yoksunu’ demişti. Hızını alamayıp, dün de, artık suyumuzun kaynadığını söyleyip, bizi tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı, durdurabilene aşk olsun… Yalnız bu sefer, ‘Bağyan’ dememiş, ‘bu kadın’ demiş. Yani küçük de olsa, en azından bir ilerleme var. Bak Sayın Erdoğan; unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak, kaynayacak. Bir gün hepimiz, o teneşire uzanacağız. Biz, Allah’ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Çünkü biz, ecelin, ne bir nefes evvel, ne de bir nefes sonra olduğuna, iman edenlerdeniz. Ama sen, kendine yazık ettin. Bu hallere düşmemeliydin. Nereden nereye, dün Fırat’ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede; bugün, rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden Tayyip Erdoğan nerede? Düştüğün bu ibretlik durumda artık sen bize, ahlak konusunda, ahkam kesecek durumda değilsin” diye konuştu.

“Ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz ekonominin kitabını yazdık” sözlerini hatırlatan Akşener, “Asrın hatası Sayın Erdoğan, şimdi de şuursuzca çıkmış; ‘Biz ekonominin kitabını yazdık’ diyor. El hak doğru. Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair, binlerce kitap yazıldı. Ama, ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da sana nasip oldu Sayın Erdoğan. Haydi hayırlı olsun. Literatürdeki bu büyük boşluğu doldurduğun için seni tebrik ediyorum” dedi.

Akşener, kadın cinayetlerinin insanların soluğunu kesmeye, yürekleri parçalamaya ve öfkeleri perçinlemeye devam ettiğini belirterek, Başak Cengiz cinayetini hatırlattı. Akşener, “Bu kafa, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu kafa, kadını her tür saldırıya karşı savunmasız bırakan bir zihniyetin ayak izlerini takip etti. Bu kafa, üç beş kendini bilmezin yarım aklına uyup İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede yırtıp atanlardan cesaret aldı. İstanbul Sözleşmesi'nin yırtılıp atıldığı 21 Mart'tan bu yana 203 Başak’ımızı kaybettik” dedi.

 

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