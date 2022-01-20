Akşener’den Cumhurbaşkanı’na: İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Edirne’deki, en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek” sözlerine tepki gösterdiği Meclis Grup toplantısında, “İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın” dedi.

“Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız. Neymiş, en büyük hesabı İmralı’daki kesecekmiş” diyen Akşener, Sayın Erdoğan; bu memlekette, eğer bir hesap kesilecekse, onu yüce Türk yargısı keser. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Belli ki, 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca, yine gidip, Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan, gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer, mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, görüyorum ki, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum; eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, ‘İmralı’dakini, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma. Bu memleketi, senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz” dedi.

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan ve hünerli ekonomi ekibi sayesinde, enflasyon bizi teğet geçmiş, yüzde 36. Memlekette enflasyon, Avrupa’nın büyük ülkelerindeki enflasyonun toplamına ulaşmış ama bu arkadaşların, enflasyon gibi bir derdi yokmuş. Sayın Erdoğan’ı acilen ciddiyete davet ediyorum. Devleti yönetenler, rakamları eğip bükerek, milletini kandırmaya çalışamaz” dedi.

Kur korumalı mevduatta şirketlere sağlanan vergi istisnasını da eleştiren Akşener, “Merkez Bankası’nın dolarlarını yandaşlarına ucuz ucuz sattılar, şimdi de, dolar biriktirmek için 84 milyon insanımızdan topladığı vergileri, çarçur ediyorlar. Devleti, 70 sente muhtaç eden Ak Parti iktidarı, şimdi de, adeta kapitülasyonlara benzer tavizler vererek, bunun yanında da ülkemizi adeta kara para aklama yeri hâline getirerek, ömrünü uzatmaya çalışıyor” dedi.

“Millet ittifakı güçlenerek yoluna devam ediyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, düzenlediği basın toplantısında 6 parti olarak 4 aya yakındır yaptıkları güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak mutabakat metnini tamamlayarak Genel Başkanlara sunduklarını belirtti.

“Şimdi takdir Sayın Genel Başkanlarda. En kısa zamanda Genel Başkanlar bir araya gelecek ve kamuoyuna gerekli mesajları verecek” diyen Erkek, ‘ittifakta çatlak’ iddialarına ilişkin olarak, “Bu iddiaları biz de okuyoruz, gülümsüyoruz. Çünkü 6 parti uzun zamandır genel başkanların görevlendirmesiyle uyum içinde çalıştık, tüm temel ilkelerde uzlaştık. Bu metin ilk seçimden sonra yürütülecek çalışmanın bir alt yapısı. Milleti ittifakı güçlenerek büyüyerek yoluna devam ediyor” dedi.