Akşener’den dokunulmazlık açıklaması: “Hakkın ve hakikatin yanında duracağız”

Meclis’te bulunan dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti’nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar, bizim bu konuyla ilgili tavrımız net, İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz, İYİ Parti, hukukun yanında, adaletin peşindedir.O fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de isim vermeden eleştiren Akşener, “Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, ‘Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum’ diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin” diye konuştu. Grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin olarak ise, “Kendisi, anayasamızda ve mevzuatımızda hali hazırda var olan, ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı, hatta tam tersine, yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını, sırf dünyaya şirin görünmek adına keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü, kendisini yürekten kutluyorum” değerlendirmesi yaptı.

“ENFLASYON KARARLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR”

Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Enflasyon cephesinde değişen bir şey yok, enflasyon kararlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 0,91 oldu. Bu, mevcut seride, en yüksek 4. Şubat ayı enflasyonu. Şubat ayında 12 aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 15,61 oldu. Bu da, 2019 Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık tüketici enflasyonu” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak, “Enflasyon harlanmaya devam ediyor. Hem çekirdek hem de üretici fiyat göstergeleri tüketici enflasyonunun artmaya devam edeceğini gösteriyor. Sadece ‘faizi artırarak ve enflasyonu düşüreceğiz’ diyerek enflasyon düşmüyor. Dört başı mamur güven verecek bir ‘ekonomik programa’ ve bunları kararlılıkla uygulayacak ‘ekonomik kadrolara’ ihtiyaç var “ değerlendirmesi yaptı.