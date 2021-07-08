Akşener’den TEİAŞ uyarısı: Ekonomik bağımsızlık tehlikeye girer 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik iletiminin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) özelleştirilmemesi konusunda iktidarı uyardı.

TEİAŞ’ın, yük dağılımını kontrol edip, Türkiye’deki anlık elektrik arz-talep dengesini sağlamak gibi hayati bir görevi olduğunu söyleyen Akşener, “Şayet elektrik iletimi özel bir şirkete geçerse, elektrik fiyatları, o şirketin yararına, toplumun ise zararına olacak şekilde artabilir. Özelleştirme fikrinin anası ve neo-liberalizmin yılmaz savunucusu olan Margaret Thatcher bile, iktidarında elektrik iletimini özelleştirmemiştir. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa, ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer. Bağımsızlığımızı tehlikeye sokabilecek bu yanlıştan, çok geç olmadan dön” çağrısı yaptı.

TEİAŞ’ın 2020 yılında, 14.9 milyar lira ciro yaptığını ve 2.5 milyar TL kar ettiğini söyleyen Akşener, “Elektrik dağıtım şirketleri üzerinden yapılan yağma yetmedi, şimdi de toptan satışa niyetlendiler” diye konuştu. Elektrik ve doğalgaz zamlarını da eleştiren Akşener, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilmesinin ardında, son üç yılda elektriğe 8 kez zam yapıldığını ve toplam zammın yüzde 98.6’e ulaştığını, doğalgaza da aynı dönemde, 13 kez zam yapılarak fiyatının yüzde 110 arttığını söyledi.

“Bir garip ruh hali ile karşı karşıyayız”

Akşener, İYİ Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Batılı ülkelerde Covid aşıları ücretli yapılıyor” açıklamasını da değerlendirdi.

Akşener, “Hayatın her alanında, ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek. Ama son dönemde bu sorunlara, Sayın Erdoğan’ın ruh hali de eklenmiş görünüyor. Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5, 6, hatta bazen de 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde, adeta oyuncak olan, milletimizi mağdur, ülkemizi de her fırsatta uluslararası toplumda mahcup eden, Allah’ın tek bir günü bile çıkıp, ‘şurada bir hata yaptık’ diyemeyen bir garip ruh haliyle karşı karşıyayız. Tüm icraatlarını, ‘dünya bizi kıskanıyor’ ambalajıyla pazarlamayı artık bir alışkanlık haline getiren Sayın Erdoğan, bu defa da çıktı, aziz milletimizin gözünün içine baka baka, “Batılı ülkelerde Covid aşıları ücretli yapılıyor’ dedi. Ertesi gün, Avrupa’dan kahkaha sesleri geldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık, ama Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı ” diye konuştu.