Akşener’den TÜİK tepkisi: Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç, üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor” sözlerini “Böyle bir rezalet olabilir mi? “Dar gelirli hariç, diğerlerinin işleri yolunda” ne demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı, vatandaştan saymayan, böyle bir umursamazlık olabilir mi? “ sözleriyle eleştirdi. İYİ Parti Meclis Grup toplantısında TÜİK ve enflasyon konusunda eleştiri getiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “ ‘Enflasyon düşüş eğilimine girmiş…’ Üretim maliyetlerini yansıtan ÜFE, üç haneli sayılarda, tırmanışa aynen devam ederken; Nebati Bakan’ın bu sözlerine bakınca, anlıyoruz ki, TÜİK, sihirli değneğiyle, tez zamanda bu arkadaşımızın, yardımına koşacak. Nitekim, bunun ilk işaretlerini görmeye başladık bile, ilk önce, TÜFE ve ÜFE oranlarından sorumlu, daire başkanını görevden aldılar. Sonrasında, 20 bölge müdürünü değiştirdiler. Şimdi de TÜİK, bu aydan itibaren, domatesin, patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını, kira fiyatlarını, ne kadardan hesapladığını, yayınlamayacağını açıkladı. Nedenleri de Avrupa Birliği’nden artık böyle bir talep gelmiyormuş. Şu işe bakar mısınız? TÜİK, yitip giden inandırıcılığını, geri kazanmak adına, vatandaşa daha şeffaf olmak yerine, tam tersine, “AB’den artık böyle bir talep gelmiyor, ben de yayınlama ihtiyacı görmüyorum” diyor. Kendisini, bu ülkenin vatandaşına karşı değil, sadece, Sayın Erdoğan’a karşı sorumlu hissediyor. Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumu değil de, Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu olduğunu itiraf ediyor” dedi.

Akşener, “Bu rakamları belirleyen zevata, bir çift sözüm var: Açıkladığınız rakamlar, işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda” diye konuştu.

“Çürük ve sürtük" eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete yönelttiği hakaretler yelpazesini her geçen gün, daha da çirkinleştirerek genişlettiğini söyleyen Akşener, “Tarihinin her döneminde, “Aziz” olan, Büyük Türk Milleti, Ak Parti iktidarı nezdinde; bir gün hain oluyor, bir gün terörist oluyor, bir gün şükürsüz oluyor. Nitekim geçtiğimiz hafta da, hiç utanmadan, sıkılmadan, bu aziz millete, “çürük ve sürtük” dendi. Bu hakareti; denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi. Bu hakareti; geçmiş yenilgisinin karın ağrısını taşıyan bir İngiliz de etmedi, bu hakareti; travmalarını atlatamayan bir Fransız da etmedi. Bu hakareti; bu ülkenin Cumhurbaşkanı etti “ sözleriyle tepki gösterdi.