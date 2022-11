Akşener’den vizyon belgesi eleştirisi: Bir vizyonsuzluk vesikası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan vizyon belgesini “Yine hüsran, yine hayal kırıklığı “ sözleriyle değerlendirdiği Meclis grup toplantısında, “20 yıllık bir devri iktidarın sonunda, vizyon diye pazarlanan, bir vizyonsuzluk vesikası“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının 20’nci yılında, 20 yıl önceki vaatlerini tekrarladığını söyleyen Akşener, “20 yıldır, ‘2023 vizyonu’ diyerek, bu aziz milletten oy istedi. Milletimiz güvendi, oy verdi. Ama o, vadettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Hesap günü geldi çattı, artık aynı hayali satamayacağı için de, şimdi, yeni bir masal uyduruyor. Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi, bize gösteriyor ki; gidişatı gören Sayın Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş” diye konuştu.

Akşener, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını, “Döviz kuruldaki beceriksizliklerini örtmek için şapkadan, 50 yaşında bir tavşan çıkardılar. Ülkemizdeki her 20 kişi, çalışıyor, alın teri döküyor ve güç bela elde ettiği kazancıyla, 1 kur korumalı mevduat sahibini, finanse ediyor” sözleriyle eleştirdi.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 65.2’ye çıkardığını hatırlatan Akşener, “Daha bir yıllık enflasyon hedefini bile tutturamayan iktidar, şimdi de çıkmış, utanmadan bize yüz yıldan bahsediyor. Bu gerçeklikten kopuş halinin yansımalarına, neredeyse her hafta, Bay Kriz ve ekibinin yaptığı, açıklamalarda da şahit oluyoruz. Mesela; Doçent Doktor Nebati Bakan, haftalık kara mizah şovu kapsamında, geçtiğimiz hafta, yine sahneye çıktı ve her zamanki gibi, ufuk açan bir açıklama yaptı. Dedi ki; “Biz enflasyonu, dünyadaki gibi algılamıyoruz. İnsan temelli bir yaklaşımımız var.” Biz zaten, bu marslı arkadaşların, genel olarak ekonomiyi, dünyadaki gibi algılamadıklarını biliyoruz. Neymiş, meseleye, “İnsan temelli” yaklaşıyorlarmış. Bugün Türkiye’de, enflasyon canavarı, insanımızı; yediği yemekten, giydiği kıyafetten ediyor. Cebindeki parayı eritip, geleceğini karartıyor. Bu “insan temelli” yaklaşımın sonucunda, her geçen gün, bir öncekini aratıyor. İşte size, Bay Kriz ve arkadaşlarının, “insan temelli” yaklaşımlarının etkisinde, insanlarımızın içine düşürüldüğü hazin tablo…” dedi.

“AK Parti piar çalışmasına çevirdi”

Akşener, TOGG’a ilişkin yaptığı açıklamalarda ise gecikmiş olmakla birlikte bu yatırımı da son derece kıymetli bulduklarını belirterek, TOGG’un seri üretime geçmesinde emeği geçen işçiler, mühendislere ve şirketleri kutladı. Akşener, “Her türlü kamu desteğini sağlayan, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Keşke Sayın Erdoğan da, milletin Cumhurbaşkanı olma olgunluğunu ve özgüvenini gösterebilseydi. Bu son derece kıymetli girişimin tanıtımını da, bir Ak Parti piar çalışmasına çevirerek, her zaman olduğu gibi, yine, güzel bir şeyi, engellenemez nefretiyle, kirletmeyi başardı” diye konuştu.

İYİ Parti Grup toplantısında AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu’nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu’nun rozetini Akşener taktı.