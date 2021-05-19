Akşener’in Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzetmesi AK Parti’yi kızdırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya benzetmesi, AK Parti cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Akşener grup toplantısında, uluslararası toplumu, Filistinlilerin yanında birlik olmaya çağırırken, AK Parti’yi de eleştirdi. Akşener şunları söyledi: “Mart ayında İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birden bire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Filistin’de yaşanan insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail’i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek, somut tek bir adım göremedik. Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı, artık kimse yemiyor.”

CHP grup toplantısının gündeminde de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve hükümete yönelik eleştiriler vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarında 300'e yakın insanın hayatını kaybettiğini belirterek, “İsrail'in yaptığı katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor bu. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin görevi. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Her birimizin tek tek sorumluluğu var” dedi. Grup toplantısında yer altı dünyasının Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Meşru bir partinin genel başkanı, yeraltı dünyasının liderini hapishane ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa, onun taleplerine iktidar partisi boyun eğerse ve hapishaneden çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Güçlerini siyasi iktidardan alıyorlar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kudüs’ün geleceğine ilişkin olarak 6 maddelik önerilerini açıkladığı grup toplantısında, “Kudüs’e Birleşmiş Milletler veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, o zaman tarihin sesine kulak verilmeli, medeniyetler şehri Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, “Bize kalırsa önce kendine bakmalı, irtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız” sözleriyle karşılık verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Filistinlilere ait tarih ve hafızanın adım adım yok edilmeye çalışıldığını belirterek, “Bugün İsrail yönetimine ateş püsküren saray rejiminin Netanyahu ile arasındaki ticari iş birliği gün ve gün artıyor. İkiyüzlülüğe karşıyız” dedi.