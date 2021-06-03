Akşener’in Meclis’te halka açık siyasi muhalefeti…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir süredir grup toplantılarında kürsüyü halktan insanlara bırakıyor… Esnaf, sanatçı, çiftçi gibi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerin temsilcileri Meclis’te sorunlarını anlatma fırsatı buluyor.

Meclis’teki siyasi partilerin haftalık grup toplantılarında yıllardır, iktidar sözcüleri muhalefeti, muhalefet sözcüleri iktidarı eleştirip, kendi parti propagandalarını yaparken, bir yandan da salondaki partililerinden alkış alırlardı. Son haftalarda İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, bunu değiştirdi. Her hafta toplantılarına toplumda sorun yaşayan gruplardan insanları getirip, kürsüde onların sorunlarını aktarmalarına imkan yarattı. Halkın sorunları dile getirilirken, halkla birlikte, halka açık siyasi muhalefet yapmaya başlandı. Dünkü grup toplantısında yine öyle yaptı. Önce kendisi Hatay gezisindeki çiftçilerden dinlediği sorunları anlattı. Eline aldığı soğanlarla, soğan üreticisinin anlattıklarını dile getirdi. Sonra esnaf sohbetlerinde onların dertlerinden söz etti.

Ardından kürsüyü müzisyen ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen’e bıraktı. Şeşen, salgın döneminde meslektaşlarının yaşadığı sorunları anlatıp, müzik lokallerinin yaşadığı zarardan söz etti. Yeni dönemdeki açılmada da iyi sonuç alınamayacağını söyledi. Bakanlığın bin liralık desteğinin yetersizliğinden söz etti. Akşener, kürsüyü ikinci olarak Rizeli çay üreticisi Avni Ertaş’a bıraktı. Ertaş, üretici olarak çayda kontenjan uygulamasının yarattığı soruna değindi. Çay-Kur’un almadığı çayları özel sektöre satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kendisinin de üreticilerinden biri olduğu kivi üretimindeki sorunları anlattı. Ve bölgenin en önemli ürünü fındıkta yaşanan sorunlara değindi.

Akşener bir süredir haftalık grup toplantılarında Anadolu’daki gezilerinden izlenimlerini anlattıktan sonra mikrofonu halktan temsilcilere bırakıyor. Halka açık, siyasi muhalefet yapılmasını doğrudan halktan bireylerle ortaya koyuyor. Televizyonlar, Akşener’in konuşmasının bir kısmını yayınladıktan sonra naklen yayını kesiyorlar. Liderlerin birbirini suçlamalarını içeren grup toplantılarının yerine Akşener’in başlattığı kürsüyü halka bırakması, siyaset sahnesinde yeni ve etkin bir yöntem olarak ortaya çıktı. Benim bu konu ile ilgili düşüncelerim böyle…

GÜNÜN SÖZÜ:

İsrail Meclisi, yeni cumhurbaşkanı olarak İşçi Partisi eski lideri Isaac Herzog’u seçti. Yeni cumhurbaşkanının Filistin konusunu yumuşatmasını diliyorum.