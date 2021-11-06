Aktif dinleyebilmenin gücü

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Ölüm tehditleri alıyordu Deeyah Kahn. BBC’ye verdiği kısa bir röportaj onu adeta geri dönülmez bir yola sokmuştu. Hayatı değişmişti.

Her gün dünyanın dört bir tarafından faşist gruplar, ırkçı örgütler mektup ya da e-posta göndererek tehdit ediyordu onu.

Deeyah Khan, aslında şiddet içeren ırkçı tehditlere yabancı değildi. Çocukluğundan beri yaşadığı Avrupa ülkelerinde göçmen bir ailenin kızı olmasının sıkıntısıyla büyümüştü.

Annesi Afgan, babası Pakistanlı, Müslüman bir ailenin çocuğu olarak hayatı boyunca ayrımcılığa maruz kalmıştı.

Sıkı bir aktivist olan babası onu 3 yaşından beri Avrupa’da yapılan ırkçılık karşıtı gösterilere götürüyordu. Bazen Müslüman olduğu için bazen de renginden dolayı faşist ve ayrımcı saldırılara şahit olmuştu.

Hayatını değiştiren röportaj

Müzik onun ilk tutkusuydu. İlk defa sahneye çıktığında sadece 7 yaşındaydı. Müslüman bir kız çocuğunun şarkı söylemesi önce yadırgandı sonra ailesi acımasızca eleştirildi. Bu yüzden 17 yaşında İngiltere’ye taşındı ve belgesel filmleri çekmeye karar verdi.

2013 yılında yaptığı belgesel ile ödül kazandı. Yaptığı müzik ve belgesellerle hep ayrımcılığa karşı savaş veriyordu. İnsanların cinsiyetleri, rengi, dini, ırkı yüzünden baskıya maruz kalmasına başkaldırıyordu.

2015 yılında BBC’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Herkes kabul etmeli ki İngiltere artık sadece beyaz Anglosakson insanların yaşadığı bir ülke değil. Bu ülkede çok sayıda farklı dinden, farklı ırklardan insan yaşıyor. İngiltere artık çok kültürlü bir ülke ve birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.”

Bu sözler ırkçı ve aşırı sağ grupları harekete geçirdi. Ona küfürlerle dolu ölüm tehditleri gönderdiler. Sözlerini geri alması gerektiğini aksi halde öldürüleceğini söylediler.

Deeyah Kahn kendisini hiç bu kadar baskı altında hissetmemişti. Sadece kendi hayatından değil ailesinin hayatından da endişe ediyordu.

Gruplar istediklerini başarmış, onu korkutmuştu. Korkmuştu ama geri adım atmayacaktı. Korkusunun üzerine gitmeye karar verdi.

Karanlık içerisinde aydınlık arayışı

Kendisine küfredenlere sinirlenmek, öfke duymak ya da onlardan korkmak yerine onları tanımayı, dinlemeyi tercih etti. Aşırı sağ ve ırkçı grupların neden böyle düşündüklerini, nasıl bu noktaya geldiklerini öğrenmek istiyordu.

“Karanlık” içerisinde “aydınlık” arıyordu. Ve bu tehlikeli yolculuğa başlamak için Amerika’yı seçti. Buradaki aşırı sağ örgüt liderleri ile görüşerek onların insanlara neden faşist saldırılar yaptıklarını anlayacaktı.

İlk durağı, aşırı sağ ve ırkçı örgütlerin gösteri yapmaya hazırlandığı Charlotsville oldu. Elinde kamerasıyla gösteri alanına geldi. Gözlerine inanamadı.

Binlerce faşizm yanlısı gösterici, ellerinde silahlar ile gösteriye gelmişti. Hepsi bir ağızdan Nazi Almanya’sının “Kan ve Toprak” sloganını söylüyor, göçmenlerin ülkeden atılması gerektiğini haykırıyorlardı. Gösteri alanında beyaz Anglosakson olmayan bir tek kendisi vardı. Kendisine küfürler edilmeye başlandı. Birkaç kişi üzerine yürüdü.

Sadece film çekmeye geldiğini söyleyerek onları zararsız olduğuna ikna etti. Gösteri bittiğinde 30 yaralı vardı. Deeyah, belgeseline faşist örgüt liderleriyle görüşme yaparak devam etti. Onlarla bir araya geliyor ve sadece sorular sorarak, sabırla dinleyerek onları anlamaya çalışıyordu. Bir insanın neden ırkçı, faşist, ayrılıkçı olabileceğini keşfetmeye çalışıyordu.

Röportajlar sırasında örgüt liderlerinin faşist, ayrılıkçı söylemlerini hiç sözlerini kesmeden dinledi. Ve beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Sadece bir saat diye düşünülen röportajlar beş altı saat sürüyordu. Görüştüğü ırkçı liderler, faşist örgüt elemanları röportaj sonrasında Deeyah’a güvenmeye başladı. Rahatça kendilerini anlatıyordu.

“Kimse bugüne kadar bize bu kadar samimi sorular sormadı. Karşı görüşten kimse bizim neden böyle düşündüğümüzü merak etmedi. Daha önce yapılan röportajlarda herkes bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu, sen bizi anlamaya çalışıyorsun. Sen artık bizim arkadaşımızsın.” demeye başladı.

İlk defa Müslüman, farklı renkten birisiyle karşılaştıklarını ve aslında beyaz Anglosakson olmayan insanların da iyi olabileceğini daha önce hiç düşünmediklerini söylediler.

Deeyah Khan, “Düşmanla Karşılaşmak” ismini verdiği ödüllü belgesele başladığında karşı görüşten, aşırı sağcı, ırkçı insanları anlamayı hedeflemişti.

Ancak hiç planlamadığı sürpriz bir başarı elde etti. Yargılamadan sevgiyle dinleyerek tamamen karşıt görüşten bir grubun güvenini kazanmayı başardı.

Aktif dinleme becerisi

İnsanları gerçekten dinleyebilmenin böyle bir gücü var işte. İnsanların güvenini kazanmak istiyorsanız yargılamadan, sevgiyle, empati kurarak yani aktif bir şekilde dinlemeyi başarmalısınız.

Eğer bir şirkette ya da iş yerinde yöneticiyseniz ve birbirine güvenen takımlar yaratmayı hedefliyorsanız ilk yapmanız gereken aktif dinlemek olmalı.

Sabırla, sevgiyle, empati kurarak, yargılamadan dinlemek…

İnsanın insana verebileceği en güzel hediye de bu değil mi? Gerçek liderlik de bu değil mi?