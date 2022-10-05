Al Gore ve Guterres, fosil yakıtlara yönelim çelişkisine dikkat çekiyor

Küresel enerji sistemi travmatik bir değişim sürecinin içinden geçiyor. ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore’un, geçtiğimiz günlerde Financial Times’a verdiği bir demeç, bu çelişkili tabloyu anlamamız açısından dikkat çekiciydi. Avrupa hükümetlerinin, tüketicileri uzun vadeli hidrokarbon bağımlılığına hapsederek, fosil yakıt şirketlerinin enerji krizinden yararlanma çabalarına karşı acilen geri adım atılması gereğine işaret ediyordu bu demeç...

Sene 2022. Ülkeler, yeşil hırslarını enerji güvenliğini sağlama ihtiyacıyla dengeleyebilmek için adeta yarışıyorlar. AB hükümetleri tarafından bu kış fosil yakıt altyapısına ve tedarikine, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatının, Ukrayna'ya savaş açmasının ardından uygulanan yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle düşmesinin ardından, en az 50 milyar euroluk harcama yapılması planlanıyor.

AB ülkelerinin, ABD ve Cezayir de dâhil olmak üzere, ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını artırıyor ve tahminen 9,5 milyar euro harcama ile 19 kadar yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi projesi planladıkları kaydediliyor.

Küresel enerji sistemi travmatik bir değişim sürecinin içinden geçiyor. ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore’un, geçtiğimiz günlerde Financial Times’a verdiği bir demeç, bu çelişkili tabloyu anlamamız açısından dikkat çekiciydi. Avrupa hükümetlerinin, tüketicileri hidrokarbonları uzun vadeli bağımlılığa hapsederek, fosil yakıt şirketlerinin enerji krizinden yararlanma çabalarına karşı acilen geri adım atılması gereğine işaret ediyordu bu demecinde...

Al Gore, "Gaz, petrol ve kömür satıcılarının, sera gazı emisyonlarındaki uzun vadeli artışların eşlik ettiği fosil yakıtlara uzun vadeli artan bağımlılıkları kilitleme çabalarına direnmeliyiz" diyor. Ukrayna'daki savaşın, fosil yakıtlara bağımlılığın küresel güvenlik ve demokrasi için oluşturduğu acil tehdidi vurguluyor, çoğunlukla ülkelerin "başarılı bir denge" yakaladığını belirtiyor. Hükümetlerin fosil yakıtlarla ilgili harcamalarını "kısa vadeli arz sıkışıklığına yardımcı olacak, bizi gelecekte onlarca yıl daha yüksek sera gazı emisyonlarına kilitlemeyecek programlarla sınırlandırmalarını sağlamak için "büyük özen gösterilmesi" gerektiği konusunda uyarıyor.

Gore, fosil yakıt şirketlerini, "onlarca yıl önceki tütün endüstrisi stratejisini taklit ettiklerini – endüstriyel ölçekte yanlış bilgiler ortaya koyduklarını" iddia ederek, olumlu siyasi muamele ve lobi yapmak için "eski etki ağlarını" kullanmakla suçluyor.

ABD’nin petrol devlerinin kârlılıkları katlanıyor

Petrol devleri artan fiyatlarla rekor kârlılıklar elde etse de, fosil yakıtlardan bağımsızlaşma adımları savaşın kazananını şimdiden ilân etmeyi zorlaştırıyor.

Bu durum ABD’li LNG üreticilerinin Avrupa Birliği’ne 2022’nin ilk dört ayındaki ihracatını geçen yıla göre yüzde 34 artırmasıyla sonuçlandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tahminlerine göre, ABD’nin ocak-nisan dönemindeki toplam LNG ihracatının yüzde 74’ü sadece Avrupa’ya gitti. AB ve İngiltere’nin zor geçmesi beklenen kış ayları öncesinde stokları doldurmaya çalışması, ABD’den LNG ithalatlarını üç kat arttırdı ve ABD’nin bu iki ülkenin LNG ithalatındaki aslan payını yüzde 26’ya çıkardı. Büyük bir küresel rekabet var; dünya okyanuslarında dolaşan çok sayıda tanker en yüksek fiyatın verildiği ülkelere dümen kırıyor.

Ukrayna'daki savaşın, fosil yakıtlara bağımlılığın küresel güvenlik ve demokrasi için yarattığı acil tehdidi vurguladığını söyleyen Gore, bu bağımlılığın "Rusya'nın kötüleştirmeye çalıştığı jeopolitik istikrarsızlığı ve sürdürmeye çalıştıkları tehdidi" daha da kötüleştirdiğini savunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları, AB ile karşılaştırıldığında, ABD elektrik üretim karışımının yaklaşık yarısını oluştursa da, Gore, Amerika'nın ‘Enflasyon Azaltma Yasası'nın kabul edilmesinin ardından emisyon azaltımının daha büyük ivme kazanacağından emin. Yeşil enerji ve altyapıyı desteklemek için önemli önlemler içeren yasayı da "tarihi bir olay" olarak nitelendiriyor.



BM 9. Genel Sekreteri António Guterres’in 2022 küresel enerji çağrısı

“Tüm iklim göstergeleri rekor kırmaya devam ediyor ve gezegenin geniş kesimlerinde şiddetli fırtınalar, sel, kuraklık, orman yangınları ve yaşanmaz sıcaklıkların geleceğini gösteriyor. Dünyamız iklim kaosuyla karşı karşıya. Fosil yakıt arama ve üretim altyapısı için yeni fonlar hayal ürünü. Fosil yakıtlar çözüm değil, hiçbir zaman da olmayacak. Gezegene ve toplumlarımıza verdiğimiz zararı görebiliyoruz. Her gün haberlerde yer alıyor ve kimse buna bağışık değil.

Hızlı ve adil bir enerji geçişi için verilen savaş düz bir alanda yürütülmüyor. Yatırımcılar hala fosil yakıtları destekliyor ve hükümetler hala kömür, petrol ve gaz için milyarlarca sübvansiyon dağıtıyor - her dakika yaklaşık 11 milyon dolar.

Uzun vadeli refah yerine kısa vadeli rahatlamayı tercih eden bir kelime var. Bağımlılık. Hala fosil yakıtlara bağımlıyız. Toplumlarımızın ve gezegenimizin sağlığı için bırakmamız gerekiyor. Şimdi! Enerji güvenliğine, istikrarlı enerji fiyatlarına, refaha ve yaşanabilir bir gezegene giden tek gerçek yol, kirletici fosil yakıtları terk etmek ve yenilenebilir enerjiye dayalı enerji geçişini hızlandırmaktan geçiyor.

Bu amaçla, 20 sanayi ve gelişmekte olan piyasa ülkesinden oluşan 20 ülkenin hükümetlerine, 2030 yılına kadar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri için ve 2040 yılına kadar tüm diğer ülkeler için aşamalı olarak kömür altyapısını kaldırma çağrısında bulundum. Finansal aktörleri fosil yakıt finansmanını terk etmeye ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya çağırdım. Ve dünya çapında yenilenebilir enerjiyi artırmak için beş maddelik bir plan önerdim.

Güneş enerjisi ve pillerin maliyeti son on yılda yüzde 85 düştü. Rüzgâr türbini fiyatları yüzde 55-60 oranında düştü. Ve yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırım, fosil yakıtlardan üç kata kadar daha fazla istihdam yaratıyor.

Tabii ki, yenilenebilir enerji iklim krizinin tek cevabı değil. Ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını tersine çevirmek gibi doğaya dayalı çözümler çok önemlidir. Enerji verimliliğini artırma çabaları da öyle. Durum böyle olsa da, hızlı bir yenilenebilir enerji geçişi hedefimiz olmalıdır.

Fosil yakıtlardan vazgeçtiğimizde, faydaları sadece iklime değil, çok büyük olacaktır. Enerji fiyatları, gıda ve ekonomik güvenlik için olumlu zincirleme etkilerle birlikte, sonuçları daha düşük ve daha öngörülebilir olacaktır. Enerji fiyatları yükseldiğinde, gıda ve güvendiğimiz tüm malların maliyetleri de artar. Öyleyse, hepimiz hızlı bir yenilenebilir enerji devriminin gerekli olduğu konusunda hemfikir olalım ve geleceğimiz yanarken oyalanmayı bırakalım.”



* Yazı, 30 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan DÜNYA ENERJİ eki için kaleme alınmıştır.

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