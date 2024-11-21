Alarko, Çimkent’i Orta Asya’nın tarım merkezi yapacak
Orta Asya'daki en büyük tarım yatırımına başlayan Alarko yönetimi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin ile görüştü. Görüşmede, 650 milyon dolar değerindeki yatırımın ayrıntıları ortaya çıktı.
Türk şirketlerinin yurtdışında yaptığı en önemli tarım yatırımı Kazakistan’da Alarko Holding tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Alarko, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla şirket kurmuş ve yatırım için düğmeye basmıştı. Bu yılın ağustos ayında kentte kurulacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma töreni gerçekleşmişti.
Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu’nun yanı sıra Kazakistan Çimkent Valisi Gabit Abdimazhitovich Syzdykbekov’un da katıldığı temel atma töreniyle kurulan kompleks için yerel yönetim 2 bin 100 dönüm arazi tahsis etmiş, ilk etap olan 400 dönüm için çalışma başlatılmıştı. Temel atmanın ardından Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu ile yaptığımız röportajda da grubun Kazakistan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacağını, 5 yıla yayılmış bir yatırım planı olduğunu söylemişti.
Başbakan yardımcısıyla görüştü
Geçtiğimiz günlerde Alarko Grubu ile Kazakistan Yönetimi arasında önemli bir görüşme oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın resmi sitesinde yapılan görüşmeye dair detaylarda ülkedeki en büyük tarım yatırımına vurgu yapıldı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Alarko Holding’in Başkan Yardımcısı Abbas Şahin ile yaptığı bu görüşmede 650 milyon dolar değerindeki yatırımda özellikle domates yetiştiriciliği yapılacağını söyledi.
Görüşmede Çimkent’te gelecek yılın sonuna kadar bir sera kompleksinin yanı sıra yetiştirilen ürünlerin işlenmesi için bir tesis inşa edilmesinin altı çizildi. İki aşamalı yatırım planında ilk aşamada 45 hektar, ikinci aşamada ise 130 hektarlık bir yatırım söz konusu. Kompleks, tam kapasiteye ulaştığında yılda 51 bin ton ürün üretmeye başlayacak. Yurtiçinin yanı sıra burada yetişen ürünler Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilecek. Tesis ve yatırımlarla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratacak.
Şirket ayrıca inşaat süresini kısaltacak sera yapılarının üretimi için Çimkent’te bir tesis açmayı planlıyor. Proje kapsamında tarım uzmanlarının uluslararası standartlara göre yetiştirilmesine yönelik ihtisas akademisinin kurulması projenin bir başka önemli ayağı. Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Alarko’ya kapsamlı destek sağlanacağını vurguladı ve ayrıca tahıl, şeker pancarı ve derinin işlenmesi de dahil olmak üzere tarımın diğer sektörlerinde üretim yapma tavsiyesinde bulundu.