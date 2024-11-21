Alarko, Çimkent’i Orta Asya’nın tarım merkezi yapacak

Orta Asya'daki en büyük tarım yatırımına başlayan Alarko yönetimi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin ile görüştü. Görüşmede, 650 milyon dolar değerindeki yatırımın ayrıntıları ortaya çıktı.

Türk şirketlerinin yurtdı­şında yaptığı en önem­li tarım yatırımı Kazakis­tan’da Alarko Holding tara­fından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Alarko, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla şirket kurmuş ve yatırım için düğmeye bas­mıştı. Bu yılın ağustos ayında kentte kurulacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksi­nin ilk etabının temel atma töreni gerçekleşmişti.

Alar­ko Şirketler Topluluğu CE­O’su Ümit Nuri Yıldız, Alar­ko Tarım Grubu Genel Mü­dürü Melike Koçoğlu’nun yanı sıra Kazakistan Çim­kent Valisi Gabit Abdimaz­hitovich Syzdykbekov’un da katıldığı temel atma töreniy­le kurulan kompleks için ye­rel yönetim 2 bin 100 dönüm arazi tahsis etmiş, ilk etap olan 400 dönüm için çalışma başlatılmıştı. Temel atma­nın ardından Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Meli­ke Koçoğlu ile yaptığımız rö­portajda da grubun Kazakis­tan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacağını, 5 yıla yayılmış bir yatırım planı ol­duğunu söylemişti.

Başbakan yardımcısıyla görüştü

Geçtiğimiz günlerde Alarko Grubu ile Kazakistan Yöneti­mi arasında önemli bir görüş­me oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın resmi sitesinde yapılan görüşmeye dair detay­larda ülkedeki en büyük tarım yatırımına vurgu yapıldı. Ka­zakistan Başbakan Yardımcı­sı Serik Zhumangarin, Alar­ko Holding’in Başkan Yardım­cısı Abbas Şahin ile yaptığı bu görüşmede 650 milyon dolar değerindeki yatırımda özellik­le domates yetiştiriciliği yapı­lacağını söyledi.

Görüşmede Çimkent’te gelecek yılın sonu­na kadar bir sera kompleksi­nin yanı sıra yetiştirilen ürün­lerin işlenmesi için bir tesis in­şa edilmesinin altı çizildi. İki aşamalı yatırım planında ilk aşamada 45 hektar, ikinci aşa­mada ise 130 hektarlık bir ya­tırım söz konusu. Kompleks, tam kapasiteye ulaştığında yılda 51 bin ton ürün üretme­ye başlayacak. Yurtiçinin ya­nı sıra burada yetişen ürün­ler Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilecek. Tesis ve yatırımlarla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratacak.

Şirket ayrıca inşaat süresi­ni kısaltacak sera yapılarının üretimi için Çimkent’te bir tesis açmayı planlıyor. Proje kapsamında tarım uzmanları­nın uluslararası standartlara göre yetiştirilmesine yönelik ihtisas akademisinin kurul­ması projenin bir başka önem­li ayağı. Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Alarko’ya kapsamlı destek sağlanacağını vurguladı ve ayrıca tahıl, şeker pancarı ve derinin işlenmesi de dahil olmak üzere tarımın diğer sektörlerinde üretim yapma tavsiyesinde bulundu.