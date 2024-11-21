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Alarko, Çimkent’i Orta Asya’nın tarım merkezi yapacak

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Orta Asya'daki en büyük tarım yatırımına başlayan Alarko yönetimi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin ile görüştü. Görüşmede, 650 milyon dolar değerindeki yatırımın ayrıntıları ortaya çıktı.

 Türk şirketlerinin yurtdı­şında yaptığı en önem­li tarım yatırımı Kazakis­tan’da Alarko Holding tara­fından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Alarko, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla şirket kurmuş ve yatırım için düğmeye bas­mıştı. Bu yılın ağustos ayında kentte kurulacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksi­nin ilk etabının temel atma töreni gerçekleşmişti.

Alar­ko Şirketler Topluluğu CE­O’su Ümit Nuri Yıldız, Alar­ko Tarım Grubu Genel Mü­dürü Melike Koçoğlu’nun yanı sıra Kazakistan Çim­kent Valisi Gabit Abdimaz­hitovich Syzdykbekov’un da katıldığı temel atma töreniy­le kurulan kompleks için ye­rel yönetim 2 bin 100 dönüm arazi tahsis etmiş, ilk etap olan 400 dönüm için çalışma başlatılmıştı. Temel atma­nın ardından Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Meli­ke Koçoğlu ile yaptığımız rö­portajda da grubun Kazakis­tan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacağını, 5 yıla yayılmış bir yatırım planı ol­duğunu söylemişti.

Başbakan yardımcısıyla görüştü

Geçtiğimiz günlerde Alarko Grubu ile Kazakistan Yöneti­mi arasında önemli bir görüş­me oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın resmi sitesinde yapılan görüşmeye dair detay­larda ülkedeki en büyük tarım yatırımına vurgu yapıldı. Ka­zakistan Başbakan Yardımcı­sı Serik Zhumangarin, Alar­ko Holding’in Başkan Yardım­cısı Abbas Şahin ile yaptığı bu görüşmede 650 milyon dolar değerindeki yatırımda özellik­le domates yetiştiriciliği yapı­lacağını söyledi.

Görüşmede Çimkent’te gelecek yılın sonu­na kadar bir sera kompleksi­nin yanı sıra yetiştirilen ürün­lerin işlenmesi için bir tesis in­şa edilmesinin altı çizildi. İki aşamalı yatırım planında ilk aşamada 45 hektar, ikinci aşa­mada ise 130 hektarlık bir ya­tırım söz konusu. Kompleks, tam kapasiteye ulaştığında yılda 51 bin ton ürün üretme­ye başlayacak. Yurtiçinin ya­nı sıra burada yetişen ürün­ler Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilecek. Tesis ve yatırımlarla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratacak.

Şirket ayrıca inşaat süresi­ni kısaltacak sera yapılarının üretimi için Çimkent’te bir tesis açmayı planlıyor. Proje kapsamında tarım uzmanları­nın uluslararası standartlara göre yetiştirilmesine yönelik ihtisas akademisinin kurul­ması projenin bir başka önem­li ayağı. Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Alarko’ya kapsamlı destek sağlanacağını vurguladı ve ayrıca tahıl, şeker pancarı ve derinin işlenmesi de dahil olmak üzere tarımın diğer sektörlerinde üretim yapma tavsiyesinde bulundu.

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