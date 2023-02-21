Alarko, Özbekistan’ın güneşine talip oldu

Türkiye’de enerji üretimi ve dağıtımı işi yapan Alarko Holding, güneş enerjisinde büyümek istiyor. Türkiye’de 5 farklı kentte güneş enerji santrali bulunan Alarko Holding , koyduğu 1.000 MW’lık hedefin benzerini Özbekistan’da uygulamak için görüşmelere başladı.

Türk şirketlerinin son yıllarda enerjide en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri de Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler. Çalık Holding’ten ODAŞ’A kadar Türk firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bu pazarda dikkat çeken ülkelerden olan Özbekistan’a Türkiye’nin en büyük gruplarından Alarko Holding, adım atmaya hazırlanıyor. Alarko Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Altek, Özbekistan’da yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım yapmak üzere geçen hafta Özbekistan’da resmi görüşmelere başladı.

Altek’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aytekin’in öncülük ettiği Alarko heyeti, Özbekistan’ın doğu kesiminde yer alan ve Kırgızistan ile sınır olan Fergaba Bölgesi’nin valisi Hayrullo Bozorov ile görüştü. Görüşmede Alarko’nun Fergana bölgesinde bir güneş enerjisi santrali inşaatı ve destekler hakkında bilgi alan Hakan Aytekin, Türkiye'de 1.000 MW kapasiteli bir proje üzerinde çalıştıklarını ve gerekli şartların oluşması halinde aynı projeyi Fergana bölgesinde hayata geçirmeye hazır olduklarını kaydetti.

GES, RES ve HES’te projeleri var

Alarko Holding Enerji Grubu çatısı altında bulunan Altek Alarko A.Ş. bünyesinde işletilen santraller arasında 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 10.6 MW kurulu güce sahip Gönen Hidroelektrik Santralleri ve 82 MW kurula güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali bulunuyor. İşletilmekte olan 3 santral toplamda 168.6 MW kurulu güce sahip. Alarko bünyesinde bulunan Cenal Elektrik Üretim A.Ş. 2017'de ticari işletmeye geçen her biri 660 MW kapasiteli 2 üniteden oluşan Karabiga Enerji Santrali’ni işletiyor.

Alarko-Cengiz ortaklığıyla kurulan Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende şirketi de Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ile Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerini kapsayan bölgede toplam 8,5 milyar KWh elektrik enerjisi dağıtıyor, 2 milyon tüketiciye ulaşıyor. Güneş enerjisine de yine İç Anadolu Bölgesi’nde giren Alarko Holding, bu alanda 2017’de Panel Enerji A.Ş bir şirket kurdu. Panel Enerji de Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Kırşehir’de sahip olduğu GES’ler 50,7 MW kurulu güç ile yılda 90 milyon kWh enerji üretimi kapasitesine sahip.

1000 MW'lık depolama için başvurdu

Alarko Holding, geçtiğimiz yılın aralık ayında Borsa İstanbul'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Bağlı ortaklığımız Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. mevcut Tedarik Lisansı kapsamında toplam 1000 MW elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekilde dört ayrı lokasyonda Müstakil Elektrik Depolama Tesisi kurulumu için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na lisans tadil başvurusunda bulunmuştur.”