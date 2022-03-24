Alarko'nun 2030 yol haritasını çizdi, 5’li imza ile kayda geçirdi

Türkiye iş yaşamının köklü kuruluşlarından Alarko Holding’de CEO koltuğunda tarihi bir değişim yaşandı. Alarko’da 28 yıl genel koordinatör ve CEO görevi yürüten Ayhan Yavrucu, geçtiğimiz Eylül sonu itibariyle İcra Kurulu Başkanlığı’nı Ümit Nuri Yıldız’a devretti. Emekliliğini isteyen 74 yaşındaki Yavrucu, 48 yıldır çalıştığı, yanı sıra ilk profesyonel üst yöneticisi olduğu Alarko’ya engin deneyimi ve bilgisiyle yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmeyi sürdürecek.

Ümit Nuri Yıldız da tıpkı Ayhan Yavrucu gibi deyim yerinde ise Alarko okulundan yetişmiş bir isim. İki ismin de aynı üniversiteden mezun olduğunu da belirteyim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Ümit Nuri Yıldız da Yavrucu gibi hesap uzmanı olarak bir süre kamuya hizmet veriyor.

İlk söyleşisini DÜNYA ile yaptı

Geçen Ekim ayı başından itibaren Alarko Holding İcra Kurulu Başkanı olarak görev yürüten Ümit Nuri Yıldız ile karlı bir İstanbul sabahı Ortaköy’deki genel merkezde bir araya geldik. Alarko Holding’in gidenlerin alışık olduğu karmaşadan uzak, sessizliğin hissedildiği merkez binasında Boğaz’a cephe bir odada görüştüğüm Ümit Nuri Yıldız, ilk söyleşisinde sorularımı, ortama uyum içerisinde, sakin üslubuyla yanıtladı.

26 Şubat 2022 tarihli gazetemizde Doğan Selçuk Öztürk’ün sorularını yanıtlarken, genel koordinatörlüğe getirilişini ilk kez, yönetici ekibi toplayıp bir dizi kararı açıklayan kurucular Üzeyir Garih ve İshak Alaton’dan duyduğunu ifade eden Ayhan Yavrucu’nun aksine Yıldız’ın göreve geliş süreci şeffaf bir planlama çerçevesinde gelişiyor.

CEO'luğa adım adım hazırlandı

2019 başı itibariyle Alarko Holding’in ilk genel müdürü olarak atanan Ümit Nuri Yıldız, 2020’de Holding yönetim kurulu üyesi de oluyor. O dönem kendisine önemli bir vazife veriyor Yıldız. Genel müdür olduğu tarihten itibaren Alarko Şirketler Topluluğu’nun 2030’a uzanacak yol haritasını ve planlamasını kaleme alıyor. Adına Alarko Topluluğu Strateji Dökümanı adını verdiği, içinde organizasyon yapısından, yönetime, mevcut ve girilecek sektörlere, hedeflere, çalışan, şirket ilişkilerine uzanan çok geniş alanları kapsayan yapı değişikliğini yazıya döküyor. 10 sayfadan oluşan Doküman’ı kendisi dahil 5 kişi imzalıyor. Ümit Nuri Yıldız, “Alarko’ya ilişkin fikirlerimi, düşüncelerimi, planlarımı yazıya döktüm. Hissedarlara onaylattım. Tüm organizasyon yapısını hedeflerime gidecek şekilde 21.12.2021 itibariyle değiştirdim ve yola koyuldum” diye konuştu.

Yeni yatırım alanını hizmet ihracında gördü

Mülkiye’deki eğitiminin ardından University of Illiinois’de yüksek lisans yapan Ümit Nuri Yıldız, 1987’de hesap uzman yardımcısı olarak göreve başlıyor. 10 yılın ardından 1997’de İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcısı oluyor. Dünya Bankası’ndan sağlanan 100 milyon dolarlık kredi ile kurumdaki ilk dijitalleşme yatırımlarını yönetiyor. 1998’de, gelen teklif ile yoluna Alarko’da Mali Analiz, Sistem ve Yönlendirme Koordinatörü olarak devam ediyor. 24 yıldır Alarko’da Yıldız. O döneme ilişkin, “Alarko bizim için her zaman gıpta ile baktığımız bir şirketti. Profesyoneldi, adında en ufak bir gölge yoktu. Burada kendi işinizin patronusunuz. Kimse size gelip 'bu işi şöyle yap' demez. Prensiplere uyduğunuz sürece işi yapma şekliniz size kalmıştır” diyor. Taahhüdün grupta yüzde 50’nin üzerinde payı olduğu dönemlerde yeni sektör arayışı içinde enerjide büyüme planları öne çıkar Alarko’da. 2006’da Medaş Dağıtım’ın satın alma süreci, ardından sektörün en ileri teknolojiye sahip tesisi termik santral kurulumu, Ümit Nuri Yıldız ve ekibinin liderliğinde yürür. Enerjiye bu yıl 1.5 milyar lira yatırım planladıklarını kaydeden Yıldız, girmeyi planladıkları yeni sektöre ilişkin, “Türkiye’den hizmet ihracı yürütecek bir alan. Ama hizmet sektörü değil. İstihdam yaratacak. Daha çok ticari kullanıcıya hitap edecek” şeklinde tarif ediyor.

Turizmde otel yatırımı ile yurt dışına açılacak

Alarko Holding, taahhüt, iklimlendirme, enerji, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde etkin faaliyetler yürütüyor. İki yıl sonra 70’inci yılını kutlayacak olan Topluluk, yeni iş modelleri için yakın zamanda girişim sermayesi şirketini faaliyete geçirdi. Bu şirketinden çok şey bekleyen grup, yanı sıra teknoloji alanını da yeni işkolu olarak seçti. Alarko, başarılı performans gösterdiği turizm alanında da yatırımlarını sürdürecek. Bodrum’da önemli bir satın alma sürecini tamamlayan Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yeni yatırımlara imza atılacak. Alarko CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “Birkaç otel daha devreye alma projemiz var. 12 ay sezonda kalma adına Maldivler, Pukhet gibi bölgelerde yatırım düşünüyoruz” diyor. Yıldız, “Bu yıl turizmde 25 milyon dolar, gelecek yıl 30 milyon dolar yatırım olacak. Gelecek yıl bir otel yatırımı da gündemde. Henüz netleşmiş bir durum yok. Eğer satın alma olursa 90 milyon dolar daha yatırım yapacağız” diyor.

2030'a kadar holdingin değerini 3 milyar dolara çıkaracağız

■ Strateji Dokümanı ile amaçlarımızı belirledik. Hem kısa vadede, hem uzun vadede. İçinde yönetim kurulu ve CEO’nun da olduğu tüm yapıyı bu amaçlar doğrultusunda hizaladık.

■ Alarko Holding, bir portföy yönetim merkezi olarak konumlanacak. Otonom şirketler ve genel müdürler olacak. Fırsatları ve yatırımları, özerk şekilde, rekabet içinde belirleyecekler.

■ Holding, şirketler tarafından gerektiğinde başvurulacak adres olacak. Şirketler birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olacak. Gerektiğinde birbirlerine destek olabilecekler.

■ Grup başkanlıklarının yapısı güçlendi. Sayıları 2 idi. 4'e çıkardık Daha önce var olan mali ve denetim grup başkanlıkları ayrı ayrı idi, her ikisini tek çatı altında topladık.

■ İnsan ve organizasyondan sorumlu grup başkanlığı, strateji ve iş geliştirme grup başkanlığı, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm grup başkanlığını kurduk. İnsan kaynağı bizim için çok önemli, teknoloji de öyle.

■ İki sektördaha eklemek istiyorum Alarko Holding’e. Sektörleri bu yıl içinde veya 2023 içinde belirlemiş oluruz diye düşünüyorum. En azından biri bu yıl belirlenir.

■ Şu anki varlığı ve mevcudiyeti ile Alarko yaşamını en güçlü şekilde devam ettirebilir. Biz, yeni dönem fırsatlarını daha iyi değerlendirerek büyüyen bir yapı oluşturmak istiyoruz.

■ Alarko, gelecek gördüğü şirketlere küçük hissedar olabilecek. Alarko Holding'in 2030’da 3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasını bekliyoruz. Şu dönem 650 milyon dolar piyasa değerine sahip.